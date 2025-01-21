春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

▲農曆春節將至，竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節將至，加上冷氣團接續來襲，新竹市政府持續啟動街友低溫關懷機制，除了發放熱食、暖暖包、毛帽、防風手套等保暖物資，更關懷街友的需求，提供民生物資、盥洗、夜間住宿、就業輔導及連結醫療資源，並加強聯合巡訪次數，提醒街友注意禦寒保暖及日夜溫差，同時勸導街友維持環境整潔，以維護市容環境。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府跨局處合作執行市容維護工作，包含警察局、衛生局、環保局、社會處、工務處、公園及觀光區設施維護管理中心，並攜手國營臺灣鐵路股份有限公司北區營運處臺北運務段新竹站及社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會等單位，針對新竹車站、地下道、站前下沉式廣場、站前騎樓及護城河等處，每月定期安排2次聯合巡訪及堆積物清理工作，以實際行動改善市容環境。對於滯留於護城河及舊城區的街友，依據《社會救助法》及《新竹市街友安置輔導辦法》，加強提供餐食、盥洗、夜間收容及庇護安置等服務，並根據街友的身心狀況，評估是否需要進一步安置，保障街友基本權益，兼顧街友關懷與市容整潔。

社會處表示，目前市府列冊管理的街友共63人，為照顧街友，市府提供街友餐食、盥洗、夜間收容、庇護安置等，去(113)年共服務1萬1,552人次。自114年以來，冷氣團強度經常達到低溫特報等級，市府持續提供街友低溫關懷服務，並與社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會針對火車站周邊街友常滯留處每週進行至少三次夜間關懷服務，以及白天不定期巡視，期間共服務528人次，發放計59份民生物資及91份餐食。

社會處指出，除不間斷關懷訪視外，市府於低溫期間白天開放街友休憩空間（武昌街42號）、晚上有避寒需求可至臨時性夜間住宿（武昌街29號），提供即時的庇護安置服務。同時加強勸導街友配合場地管理規則，並發放收納包，協助街友集中管理物品並進行物品減量，並行強化街友關懷與市容環境維護。

社會處呼籲，街友多因身心狀況或遭逢重大事件、家庭問題而流落街頭，需要社會大眾的理解與關懷。市民若發現街友有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。為幫助真正有需要的街友，民眾若有意捐贈愛心餐食或物資，可交由市府統籌分配，以確保善款及物資有效傳遞給真正所需要的對象。