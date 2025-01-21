　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

▲農曆春節將至，竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷。（圖／新竹市政府提供）

▲農曆春節將至，竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節將至，加上冷氣團接續來襲，新竹市政府持續啟動街友低溫關懷機制，除了發放熱食、暖暖包、毛帽、防風手套等保暖物資，更關懷街友的需求，提供民生物資、盥洗、夜間住宿、就業輔導及連結醫療資源，並加強聯合巡訪次數，提醒街友注意禦寒保暖及日夜溫差，同時勸導街友維持環境整潔，以維護市容環境。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府跨局處合作執行市容維護工作，包含警察局、衛生局、環保局、社會處、工務處、公園及觀光區設施維護管理中心，並攜手國營臺灣鐵路股份有限公司北區營運處臺北運務段新竹站及社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會等單位，針對新竹車站、地下道、站前下沉式廣場、站前騎樓及護城河等處，每月定期安排2次聯合巡訪及堆積物清理工作，以實際行動改善市容環境。對於滯留於護城河及舊城區的街友，依據《社會救助法》及《新竹市街友安置輔導辦法》，加強提供餐食、盥洗、夜間收容及庇護安置等服務，並根據街友的身心狀況，評估是否需要進一步安置，保障街友基本權益，兼顧街友關懷與市容整潔。

社會處表示，目前市府列冊管理的街友共63人，為照顧街友，市府提供街友餐食、盥洗、夜間收容、庇護安置等，去(113)年共服務1萬1,552人次。自114年以來，冷氣團強度經常達到低溫特報等級，市府持續提供街友低溫關懷服務，並與社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會針對火車站周邊街友常滯留處每週進行至少三次夜間關懷服務，以及白天不定期巡視，期間共服務528人次，發放計59份民生物資及91份餐食。

社會處指出，除不間斷關懷訪視外，市府於低溫期間白天開放街友休憩空間（武昌街42號）、晚上有避寒需求可至臨時性夜間住宿（武昌街29號），提供即時的庇護安置服務。同時加強勸導街友配合場地管理規則，並發放收納包，協助街友集中管理物品並進行物品減量，並行強化街友關懷與市容環境維護。

社會處呼籲，街友多因身心狀況或遭逢重大事件、家庭問題而流落街頭，需要社會大眾的理解與關懷。市民若發現街友有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。為幫助真正有需要的街友，民眾若有意捐贈愛心餐食或物資，可交由市府統籌分配，以確保善款及物資有效傳遞給真正所需要的對象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／初判原因曝！女士官長當同僚面遭捲入頭部重創亡
雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候
網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得
總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非
開心擺拍悲劇！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌
96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查
想出國換護照要搶快！　預算被砍估短缺20萬本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

楊桃、棗子損失慘重　陳亭妃成功爭取立即勘災

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

楊桃、棗子損失慘重　陳亭妃成功爭取立即勘災

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

陸專家：中美開局好　但可引致摩擦因素仍多

前美女主播控遭性騷！　被逼親吻摸身體「等他滿足才會放過我」

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

屬蛇春節免費遊兒童新樂園、天文館　動物園發限量造型紅包

婚後生2子又買房「月燒10萬養家」變月光族　他崩潰！網：先苦後甘

AKMU李燦赫愛上女偶像分手了　2年前爆緋聞「低調未認」悄悄情斷

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

工友打造「台灣尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖　1.3萬人讚爆

流感潛伏1恐怖併發症！醫示警：錯過黃金72小時「恐眼歪嘴斜」

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

【阿公好帥XD】孫女幫阿公搭配穿搭變韓系潮男

地方熱門新聞

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車警問有沒有申請路權

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

即／高雄捷運全線停駛　清車檢查中

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

靜桃寒戰行動　基北北桃取締未認證噪音車

6旬婦不菸不酒竟罹食道癌

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

嘉義縣6.4強震　大埔國中小等22校災情曝

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

大江農曆年假拚業績　發財金紅包免費送　

桃園捷運綠線延伸中壢　公共工程委員會現勘

更多熱門

相關新聞

「城市平權、藝起共好」竹市身障平權服務成果展

「城市平權、藝起共好」竹市身障平權服務成果展

落實身心障礙者權利公約平等參與精神，新竹市政府11月29日在身心障礙者就業綜合大樓1樓舉辦「城市平權、藝起共好」成果展啟動儀式，代理市長邱臣遠宣布為期7天的身障平權及服務單位作品成果展開跑，同時展出多元輔具、地板滾球、冰壺等無障礙運動器材等，並辦理共融式創作體驗活動，邀請市民一同參與，建立友善共融、平等參與的幸福城市。

竹市國際身障者日系列活動登場

竹市國際身障者日系列活動登場

竹市「無障礙微旅行」增假日梯次

竹市「無障礙微旅行」增假日梯次

風城藝術節第5場優人神鼓8／10登場

風城藝術節第5場優人神鼓8／10登場

竹市啟動機制關懷街友　發放避暑物資

竹市啟動機制關懷街友　發放避暑物資

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面