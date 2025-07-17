2025風城藝術節第三場周末登場　金枝演社獻演《可愛冤仇人》限定版

▲2025風城藝術節第三場7/19登場！金枝演社香山獻演《可愛冤仇人》限定版。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025風城藝術節」持續掀起藝文熱潮，第三場大型戶外演出將於7月19日19時在香山天后宮前廣場盛大登場。特別邀請全台享有盛名的台語歌舞劇團「金枝演社」，獻上深受觀眾喜愛的經典作品《可愛冤仇人》限定版。此次演出不僅勾起跨世代的情感記憶，更以劇團一貫的娛樂性、通俗性與生活化特色，重新串連台灣戲劇與普羅大眾之間的深厚情感。讓觀眾在笑聲中放鬆身心，在戲劇中體會最真摯的情感，找回那份屬於大家的幸福與溫暖記憶。

新竹市代理市長邱臣遠表示，風城藝術節自推出以來，始終秉持「藝術走入生活」的精神，讓市民在日常熟悉的場域中與文化不期而遇。此次特別邀請金枝演社演出《可愛冤仇人》限定版，不僅展現台灣本土藝術的深厚底蘊，更是一場專屬於新竹、獨一無二的文化盛宴，邀請市民一同感受藝術的魅力與感動。

新竹市社會處表示，風城藝術節不僅邀請具代表性的表演團隊進行大型戶外演出，也特別融合在地信仰與藝文能量，展現藝術與民間文化的深度連結。透過在市民熟悉的生活場域舉辦演出，期盼讓更多人親近戲劇、體驗藝術，進一步凝聚城市的文化共享感與歸屬感。



社會處補充，2025風城藝術節共規劃6場大型戶外演出，本場次為第3場，後續尚有3場演出皆為免費自由入場，並搭配集章活動，參與任2場次即可兌換限量點心券。更多演出資訊與場次，請上新竹市文化局官方網站 ( https://pse.is/6al8vl )查詢，或臉書搜尋新竹市文化局或新竹市政府、撥打03-5337980。

【「2025風城藝術節」演出場次資訊】

● 7月19日（六）19:00

金枝演社《可愛冤仇人》限定版

地點：香山天后宮

● 7月26日（六）19:00

明華園戲劇總團《蓬萊女神何仙姑傳奇》

地點：塹港富美宮

● 8月2日（六）19:00

大開劇場 好久茶的秘密1《日月特搜隊》

地點：指澤宮

● 8月9日（六）19:00

紙風車劇團《紙風車的魔法書》

地點：樹林頭公園