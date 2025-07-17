　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025風城藝術節第三場周末登場　金枝演社獻演《可愛冤仇人》限定版

▲2025風城藝術節第三場7/19登場！金枝演社香山獻演《可愛冤仇人》限定版。（圖／新竹市政府提供）

▲2025風城藝術節第三場7/19登場！金枝演社香山獻演《可愛冤仇人》限定版。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025風城藝術節」持續掀起藝文熱潮，第三場大型戶外演出將於7月19日19時在香山天后宮前廣場盛大登場。特別邀請全台享有盛名的台語歌舞劇團「金枝演社」，獻上深受觀眾喜愛的經典作品《可愛冤仇人》限定版。此次演出不僅勾起跨世代的情感記憶，更以劇團一貫的娛樂性、通俗性與生活化特色，重新串連台灣戲劇與普羅大眾之間的深厚情感。讓觀眾在笑聲中放鬆身心，在戲劇中體會最真摯的情感，找回那份屬於大家的幸福與溫暖記憶。

新竹市代理市長邱臣遠表示，風城藝術節自推出以來，始終秉持「藝術走入生活」的精神，讓市民在日常熟悉的場域中與文化不期而遇。此次特別邀請金枝演社演出《可愛冤仇人》限定版，不僅展現台灣本土藝術的深厚底蘊，更是一場專屬於新竹、獨一無二的文化盛宴，邀請市民一同感受藝術的魅力與感動。

新竹市社會處表示，風城藝術節不僅邀請具代表性的表演團隊進行大型戶外演出，也特別融合在地信仰與藝文能量，展現藝術與民間文化的深度連結。透過在市民熟悉的生活場域舉辦演出，期盼讓更多人親近戲劇、體驗藝術，進一步凝聚城市的文化共享感與歸屬感。

社會處補充，2025風城藝術節共規劃6場大型戶外演出，本場次為第3場，後續尚有3場演出皆為免費自由入場，並搭配集章活動，參與任2場次即可兌換限量點心券。更多演出資訊與場次，請上新竹市文化局官方網站 ( https://pse.is/6al8vl )查詢，或臉書搜尋新竹市文化局或新竹市政府、撥打03-5337980。

【「2025風城藝術節」演出場次資訊】
● 7月19日（六）19:00
金枝演社《可愛冤仇人》限定版
地點：香山天后宮
● 7月26日（六）19:00
明華園戲劇總團《蓬萊女神何仙姑傳奇》
地點：塹港富美宮
● 8月2日（六）19:00
大開劇場 好久茶的秘密1《日月特搜隊》
地點：指澤宮
● 8月9日（六）19:00
紙風車劇團《紙風車的魔法書》
地點：樹林頭公園

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone省電秘訣曝光　只要隨手1個小動作
台積電今年股利發18元！　財務長：明年至少20元
普發1萬元喊卡合理嗎？　6.2萬人表態「結果一面倒」
林采緹比基尼太小件「掉出超兇身材」！自拍狂被亂入
經濟部稱光電板已清理99%　黃國昌秀慘況打臉
演習警報響！2女「市民高架」下車拍照　眾人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市樂齡志工導入數位力　推動智慧國際化服務

台南善化路口連環撞！　小客車自撞分隔島機車煞車不及猛撞上

台語也能趣味導覽！　台南山上水道館培訓教師闖關學歷史練母語

2025風城藝術節第三場周末登場　金枝演社獻演《可愛冤仇人》限定版

台東縣達仁鄉新化村活動中心啟用　兼具文化、防災與服務

災民自行修屋頂卻喪命　台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

婦接詐騙電話「妳涉嫌刑案」驚慌求證　內埔警阻詐保她老本

打造共融職場！　台南勞工局辦多元性別友善論壇

慈濟捐贈輔具關懷高齡長者　縣議員加碼為代步車添安全配備

雲端點歌也有坑！KTV播未授權歌曲　智慧法院審理業者與負責人

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

竹市樂齡志工導入數位力　推動智慧國際化服務

台南善化路口連環撞！　小客車自撞分隔島機車煞車不及猛撞上

台語也能趣味導覽！　台南山上水道館培訓教師闖關學歷史練母語

2025風城藝術節第三場周末登場　金枝演社獻演《可愛冤仇人》限定版

台東縣達仁鄉新化村活動中心啟用　兼具文化、防災與服務

災民自行修屋頂卻喪命　台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

婦接詐騙電話「妳涉嫌刑案」驚慌求證　內埔警阻詐保她老本

打造共融職場！　台南勞工局辦多元性別友善論壇

慈濟捐贈輔具關懷高齡長者　縣議員加碼為代步車添安全配備

雲端點歌也有坑！KTV播未授權歌曲　智慧法院審理業者與負責人

蔣萬安當面劍指賴清德「團結不是用講的」　一家人槍口絕不對內

男吸金10億！再架幽露電商平台洗錢300億　遇警「裝送外賣」被捕

精準命中！綠支持者吐口水到嘴裡　葉元之喊：滿噁心的但不怪她

10名陸配放棄台灣身分！陸委會：在對岸還有福利、財產要繼承

不讓監票員在工作地投票挨轟　中市選委會：已造冊完畢可投票

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

小嫻離台進修音樂哭了！　淚崩全被拍：我真的太感動

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

杭州自來水突飄「老鼠屍臭味」　居民全嚇瘋：去超市搶買飲用水

橫濱牛排再推平日午餐不限時「爽吃6小時」　4分店7/31前限定

【逆向狂繞圈】長照車醫院外逆向繞圈　「48秒狂繞4圈」嚇壞路人

地方熱門新聞

桃園道路有簡體字！市府：是省道

桃園航空城開發進入關鍵期　安置住宅具挑戰

台電新營區處搶修進度破99.9%今晚10時前台南全面恢復民生用電

英國EBC金融捐10000美元挺台南災後重建

災後防疫與醫療不中斷衛生局全線啟動守護市民健康

桃園捷運綠線列車　高架段動態測試　

災民自行修屋頂卻喪命台南藍軍指控賴清德叫民眾爬屋頂釀悲劇

KTV播未授權歌曲智慧法院併案審理業者與負責人

演習警報發放　男子逗留街頭遭勸說

黃偉哲視察北門災後復原感謝義消、國軍與替代役助陣重建

丟沙包、吊酒瓶玩起來！台南兒科館童玩挑戰日免費參加抽大獎

網戀喊「親愛的」騙投資　警+行員聯手阻詐

打造共融職場！台南勞工局辦多元性別友善論壇

亂丟菸蒂、垃圾最重罰6千　檢舉可獲獎勵金

更多熱門

相關新聞

竹市全齡社福獲好評　多項社福政策滿意度逾九成

竹市全齡社福獲好評　多項社福政策滿意度逾九成

新竹市政府昨(27)日辦理社福政策成果及社福政見落實記者會，細數施政兩年多以來，市府推動長輩、婦女、兒童及身心障礙者等多項社福政策成果，藉此宣傳市府多元照顧的全齡社福政策，讓市民朋友更了解各項政策、政見、承諾的落實成果，並多加申請、使用。代理市長邱臣遠表示，市府團隊持續推動市長高虹安擘劃的十大施政策略，帶領竹市加速蛻變，從「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」全面升級，展現持續前進的競爭力，打造幸福真永遠的安居科技城。

竹市關懷街友與維護市容環境

竹市關懷街友與維護市容環境

「城市平權、藝起共好」竹市身障平權服務成果展

「城市平權、藝起共好」竹市身障平權服務成果展

竹市國際身障者日系列活動登場

竹市國際身障者日系列活動登場

竹市「無障礙微旅行」增假日梯次

竹市「無障礙微旅行」增假日梯次

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面