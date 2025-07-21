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黃仁勳總感覺公司快倒閉！　談當CEO心情大多時候不有趣　

▲▼ 黃仁勳接受央視專訪 。（圖／翻攝 央視）

▲黃仁勳接受央視專訪談及帶領公司經營的心情 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸央視《面對面》節目昨20日專訪輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳，主持人董倩40分鐘深入訪談黃仁勳眼中的對華戰略，以及如何看到未來AI創新潛力、全球供應鏈現狀，以及對競爭對手華為的看法。即使輝達市值突破4兆美元，黃仁勳依然戰戰兢兢，保持危機感，「總感覺公司快倒閉了。」隨時激勵自己向前，因為對手可能此時此刻正在創造偉大。

黃仁勳接受《央視》採訪時表示，至今仍感覺每天都在面臨倒閉危機，「總是感覺我們快倒閉了。我總在想，就在我們取得某項成就的同時，別人也可能正在創造偉大。」

對於 CEO 的樂趣是什麼，他認為。「當 CEO 大多時候並不那麼有趣。你時刻承受著壓力，33年來每一天、每一分鐘我都在壓力中度過。整整33年裡的每一秒，我都感受著公司、客戶和市場的重擔，這種壓力從未離開過我，哪怕一刻都沒有。」

第三屆今年鏈博會開幕式，黃仁勳沒有穿標誌性的皮衣，而是身著唐裝，並用中文開場演講。他則解釋，「如果我全程用中文講得花半個小時，太費時間了，而且我特別緊張。我的中文是在美國隨便學的，自己學的。」

鏈博會是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會。黃仁勳也說，中國運營著全球數一數二的供應鏈體系，它的規模、複雜性、多樣性，製造商的產品類型、技術含量，參與建設中國供應鏈的企業數量，都堪稱世界級的奇跡。中國還為全球其他供應鏈提供設備、控制系統和零部件，所以說中國不僅自己做供應鏈，還研發技術和產品幫別人做供應鏈。

全球供應鏈規模非常龐大，而且相互關聯。英偉達一方面受益於一個極其精密、先進且技術含量極高的供應鏈，同時我們的供應鏈也是全球性的，我們在世界各地都有製造合作夥伴，而且為了構建我們的人工智能超級計算機，我們需要100到200家不同的技術合作夥伴為我們的產品提供支持。

▲▼ 黃仁勳接受央視專訪 。（圖／翻攝 央視）

▲黃仁勳相當看好中國供應鏈市場。（圖／翻攝 央視）

黃仁勳介紹，供應鏈是把全球各地公司、各個國家的看家本領都整合起來。這樣一來，最終產品的質量比任何企業單打獨鬥做出來的都要好。美國不可能獨自生產所有產品，這既不現實也沒必要。以前這叫生產製造，現在叫供應鏈管理，雖然生產仍是重要部分，但供應鏈整合非常複雜，堪稱人類最偉大的發明之一。

本屆鏈博會，美國參展商數量比上屆增長15%。繼續位列境外參展商數量之首。其中，首次參加鏈博會的輝達帶來了多款人工智能領域的解決方案，包括機器人仿真、數字孿生、大數據學習等。

英偉達安排了超過100名技術人員為來訪者提供服務，而黃仁勳本人則是今年第三次到訪中國。黃仁勳表示，在中國感到非常受歡迎，真心相信自己的客戶和合作夥伴非常歡迎並重視自己。

公開資料顯示，黃仁勳 1963 年出生在台灣，5 歲隨家人搬到泰國生活，10 歲時離開泰國來到美國，獲得斯坦福大學電子工程碩士學位後，於 1993 年創立英偉達公司。公司在 1999 年發明 GPU，讓實時可編程著色技術成為可能。

輝達已成為全球首家市值達到4兆美元（現匯率約合 28.72兆元人民幣）的公司。截至今日，這家巨頭的總市值已經達到了 4.21兆美元（現匯率約合122兆台幣）。

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