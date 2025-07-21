看Coldplay偷情！女HR夫家起底　恐被逐出「4500億豪門」

▲ 卡博特被拍到和拜倫緊緊相擁，與丈夫、小孩的合影被翻出。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國酷玩樂團（Coldplay）演唱會Kiss Cam意外揭發AI新創公司Astronomer前CEO拜倫（Andy Byron）婚外情醜聞，若妻子要求離婚可能面臨台幣11億贍養費，但人資女主管克莉絲汀・卡博特（Kristin Cabot）恐怕更慘，面臨被踢出4500億豪門的命運。

事發後50歲的拜倫已主動請辭CEO職務，52歲的克莉絲汀則被公司停職。起初僅拜倫確認為已婚，後來媒體爆出克莉絲汀也是有夫之婦，婚前姓氏為斯塔內克（Stanek），丈夫為蘭姆酒公司Privateer Rum執行長安德魯．卡博特（Andrew Cabot），且兩人不到5個月前才在新罕布夏州海濱小鎮拉伊購入一棟價值220萬美元豪宅。

綜合《紐約郵報》等美媒，克莉絲汀嫁入的卡博特家族堪稱波士頓最古老富豪世家，這個百年望族的財富可追溯至十代以前，早期透過碳煙產業起家，後來事業版圖擴及多個領域。

根據《紐約時報》1972年一篇報導，卡博特家族當時資產估計達2億美元，考量通膨約相當於現今的154億美元（約新台幣4500億元）。這個家族在波士頓地位崇高，當地甚至流傳一首詩寫道，「在美好的波士頓，洛威爾家族（Lowells）只與卡博特家族對話，而卡博特家族只與上帝對話」，可見家族威望。

若婚外情屬實走上離婚，克莉絲汀恐怕面臨淨身出戶的下場。而拜倫與妻子梅根．基里根（Megan Kerrigan）結婚多年，育有2名子女，若正式離婚，梅根可能拿到拜倫估計約2000萬至 7000萬美元（約新台幣6.5億至22.8億元）財產的一半。