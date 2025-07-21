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大陸 大陸焦點 特派現場

共軍「三三制」步兵戰法升級　「機器狗＋無人機」配合單兵作戰

記者魏有德／綜合報導

共軍將領林彪曾在國共內戰時運用「三三制」步兵戰術分割穿插國軍防線，在多場戰役中發揮效果，讓國軍防不勝防。在新科技的運用下，《央視軍事》近期也首度釋出新三三制的步兵戰術演訓畫面，三人一組的行動改由三隻機器狗為主，配合一名攜帶無人機的步兵，形成基礎立體作戰單位，藉此降低戰鬥中人員傷亡風險。

▲央視釋出解放軍步兵結合無人機器的新戰術。（圖／翻攝央視軍事）

▲央視釋出解放軍步兵結合無人機器的新戰術。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《央視軍事》畫面顯示，兩個連的步兵跟在機器狗後方，朝未知敵情目標前進，以先期偵查印證為主要目標，配合要點精準打擊清除和掩護衝擊突入等課目，藉由機器狗在前方的行動，掩護後方的步兵快速迂迴前進。

▲央視釋出解放軍步兵結合無人機器的新戰術。（圖／翻攝央視軍事）

此外，單位步兵也人手配置一架小型無人機，採取手拋式起飛動作，針對敵人目標採取偵察和攻擊等相關演練。在前方的機器狼背上則配有機槍和榴彈發射器，可以對同等規模的步兵對手形成重大打擊。

參與演訓的解放軍陸軍76集團軍某部上尉胡特透露，這是他第一次使用指揮四足機器人，「這是我們基層連隊，現在應該重點發展或努力的方向，就是怎麼將配發的更多無人裝備用好，實現人和無人裝備有機結合。」

▲央視釋出解放軍步兵結合無人機器的新戰術。（圖／翻攝央視軍事）

由於「三三制」是共軍步兵最基礎的穿插分割行動戰術，在國共內戰和韓戰戰場上起了很大作用。外界認為，假使未來海峽出現爭端，首批登陸作戰的極有可能便是以四足機器人、單兵無人機和單位步兵人員組合而成的新戰術組合。

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