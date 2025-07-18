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湖北唯一錄取空軍預警學院女孩現身　畢業後願去雷達站吃苦

▲湖北省唯一錄取解放軍空軍預警學院的女孩李汪晏。（圖／翻攝極目新聞）

▲湖北省唯一錄取解放軍空軍預警學院的女孩李汪晏。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍預警學院在湖北的首份錄取通知書今（18）日送出，居住在咸寧赤壁市的李汪晏以621分的成績，成為該校在湖北錄取的最高分考生，也是該軍校在湖北招收的唯一一名女生。據悉，該校學員畢業後的主要去向是雷達站，大多位於艱苦的地區，對此，李汪晏強調，已經做好吃苦的心理準備，每天兩次跑步鍛鍊，做好身體準備。

▲湖北省唯一錄取解放軍空軍預警學院的女孩李汪晏。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，接過錄取通知書，李汪晏笑得很開心。她說，自己從小就有參軍的夢想。填報志願時，看到空軍預警學院在湖北只招收一名女生，雖然知道會面臨激烈的競爭，她還是毫不猶豫地報名了。最終她脫穎而出，如願拿到了這份錄取通知書。

李汪晏的父親李周林也是一名軍人，他在1997年參軍，服役於海軍，直至2005年退役。李周林表示，在部隊時，一直在帶兵，後來退役了，也經常會和女兒講部隊的故事，「希望女兒能發揚吃苦耐勞、掉皮掉肉不掉隊的部隊傳統，只要國家需要，餘生就為祖國發光發熱。」

公開資訊顯示，解放軍空軍預警學院在湖北設有4個校區，為培育國防預警監視人才的搖籃，前身為空軍雷達學院。學員畢業後，將分發至邊疆、高山、沙漠或海島等條件較為艱困地帶之雷達站服役。

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