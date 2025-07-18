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陸農民大叔砸近20萬自製潛艇試航成功　可載兩人...下潛深度8公尺

記者魏有德／綜合報導

安徽一名6旬農民張勝武曾當過木工及焊接工，也曾跑過船運，對創造發明很感興趣。他投入4萬多元人民幣（約16萬元新台幣），打造出長度7公尺、高度1.8公尺，駕駛艙內部可容納2人的潛水艇。這艘潛艇自重達5噸，排水量約7噸，下潛深度可達8公尺，最低航速4浬／時。張勝武透露，這推進器一個小電瓶帶一個電動馬達，「下潛半小時一滴水不漏，還能倒著開。」

▲安徽一名6旬大叔自製潛艇試航成功。（圖／翻攝央視）

▲安徽一名6旬大叔自製潛艇試航成功。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，2014年，張勝武在一檔電視節目裡，看到有人造出潛水艇，一下獲得了靈感，「常年在水邊轉，見過鐵船、木船，就是沒見過能鑽到水裡的船。我就想，別人能做的，我也能做到。」

張勝武隨著這念頭，構思好圖紙，便花了5千元（人民幣，下同）買了鋼板、電瓶和發動機等材料，經過大半年時間，完成個人自製的第一艘潛艇。這艘潛艇也讓張勝武取得大陸實用新型國家專利，然而，美中不足的是，潛艇下潛後出現漏水問題。

▲安徽一名6旬大叔自製潛艇試航成功。（圖／翻攝央視）

據此，張勝武投入4萬多元改良自製潛艇。他表示，為增加穩定性，在艇身底部澆築了約2噸混凝土，前後各設計了兩個壓載水艙，「兩個壓水艙，壓水下潛，排水上浮。混凝土是配重，能保證潛艇的穩定。」

為提升整體密封性，張勝武把所有焊接點都焊牢，並將進出口做成圓形，「都是買硅膠（矽膠）封好，再用玻璃膠粘上，這樣就密封起來了。」

▲安徽一名6旬大叔自製潛艇試航成功。（圖／翻攝央視）

張勝武完成調適後，近期在安徽馬鞍山市試航成功，下潛深度可達8公尺，他強調，總會憧憬一艘更大、功能更齊全的潛艇，「只有真的嘗試了，實現了，才能知道自己可以收穫什麼。」

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