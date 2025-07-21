川普關稅倒數！　盧特尼克：8月1日「正式開徵」不再延期

▲盧特尼克強調8月1日是關稅硬期限。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普政府正加緊與主要貿易夥伴談判，並強調「8月1日就是硬期限」，若屆時未達成協議，將正式對多國商品調高關稅。

盧特尼克20日在CBS節目《Face the Nation》受訪時直言，「接下來兩週將寫進歷史紀錄，川普（Donald Trump）總統會替美國人民拿到成果。」他表示，寄送關稅信的做法已促使各國上談判桌，美國人會喜歡川普談成的協議，「這些國家要嘛開放市場，要嘛就得付關稅。」

報導指出，川普本月已向25個貿易夥伴寄出信函，包含加拿大、墨西哥及歐盟，內容明白指出，若不在8月1日前達成新協議，將面臨更高關稅。

隨著90天談判期限將至，盧特尼克強調，8月1日是硬期限，不會再延後，「但8月1日之後，任何國家仍可繼續和我們談判。」

盧特尼克補充，小型國家進口美國的商品，預計仍會維持10%的基礎關稅；但對較大的國家，則可能課徵更高的稅率。

目前最受矚目的，是美國與歐盟的談判。去年美國與歐盟27個成員國之間的商品貿易額高達9759億美元（約新台幣31兆元），超過與任何單一國家的規模。

川普威脅，從下個月開始對歐洲輸美產品課徵30%關稅，比起他4月短暫對歐洲施加的20%關稅還高。歐盟官員則表示，希望能與川普達成協議，但若談不成，將在8月1日對美國產品祭出報復性關稅。