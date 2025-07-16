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川普證實：美國、越南貿易協議「幾乎已談妥」　拒公開細節

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普表示，美國和越南之間的貿易協議幾乎已談妥。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普15日表示，美國和越南之間的貿易協議幾乎已談妥，但拒絕透露更多細節。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）接受記者訪問時表示，美國和越南之間的貿易協議幾乎已經談妥，協議內容若要公布也可以，但沒有必要。

川普本月稍早宣布，已和越南達成初步貿易協議，將原本計畫對越南進口商品課徵的46%關稅降至20%。當時川普也強調，如果美國認定某些貨品只是「透過越南轉運」（illegal transshipment）到其他國家，這些貨品將被課徵40%的高關稅。

不過，目前尚未正式簽署協議，細節也尚未公布，外界仍有許多疑問，包括美國將如何定義「非法轉運」，越南進口商品需要增加多少價值才能避免40%關稅，還有究竟哪些產品會被納入20%關稅範圍。

越南官方尚未證實相關稅率，只提到雙方已就「貿易架構」簽署聯合聲明，並對此表示歡迎。

數據顯示，自2018年美中貿易戰開打以來，越南對美出口幾乎增加三倍；同時，越南自中國進口的規模也同步成長，去年雙邊貿易額各自約1400億美元（約新台幣4.6兆元）。

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