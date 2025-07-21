喊民主不存在了「不如共產」！新竹男：最少我去中國不用打仗

▲有新竹男直呼民主已不在。（圖／翻攝自FB／鄭正鈐）

記者鄺郁庭／綜合報導

全國罷免案投票在即，決定24名國民黨立委和新竹市長高虹安的去留。國民黨立委鄭正鈐19日貼出一段街訪片段，其中一名受訪男子表示，所謂的民主已經不在了，不如直接共產，「最少我去中國還不用打仗」，引發討論。

鄭正鈐在粉專感嘆，「努力處理前朝爛攤子，卻還要被罷免！？市長、立委遭雙罷威脅。」文中則貼出一段51秒街訪片段，當中訪問了好幾名男性，一開始就是問鄭正鈐、高虹安做得如何，有2人就肯定道「鄭正鈐…做得還不錯啊」、「高虹安市長跟鄭正鈐委員都在認真的處理前朝所留下的爛攤子，結果就遭到民進黨這樣毫無理由大罷免，讓這城市停擺，我認為非常的可惜。」

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接著，其中一人覺得事情蠻嚴重，「所謂的民主已經沒有在了，那不如直接共產，他說什麼我就做什麼，最少我去中國還不用打仗。」還有一名穿灰色上衣的男子表示，原本自己比較支持民進黨，但感覺現在變得太過於激進，民主的模式不應該是這樣。

中選會6月20日先公布第一波罷免案成案人數，包含24名藍委、新竹市長高虹安。藍委包括台北市的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市的洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市的牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；新竹市的鄭正鈐；雲林的丁學忠；花蓮縣的傅崐萁；台東縣的黃建賓；基隆市的林沛祥，投票日為7月26日。

7月2日，中選會再通過南投馬文君、游顥罷免案；7月18日也通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、竹縣林思銘罷免案，加起來一共7人，投票日則在8月23日。

此外，民眾黨推動核三重啟公投，將在8月23日投票。中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，行政院發言人李慧芝表示，反方代表人選確定為行政院能源減碳辦公室林子倫副執行長以及台灣電力公司曾文生董事長；民眾黨也證實，會找來和碩董事長童子賢擔任正方辯論代表。