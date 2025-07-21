他：藍營青工會長穿梭兩岸喊中華民族偉大復興　想表達什麼價值？

▲國民黨主席朱立倫與網紅「館長」陳之漢、國民黨全國青工總會長鄭任宗，同場出席國民黨中央青年座談。（資料照／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨全國青工總會昨天（19）在中央黨部舉辦青年沙龍論壇，邀請「館長」陳之漢擔任座上賓；館長發言時喊出「我們都是中國人」，保證兩岸開打，2分鐘中華民國就投降等，引起各界議論。此外，值得注意的是，國民黨全國青工總會長鄭任宗也有出席論壇，而台灣青年民主協會理事長張育萌指出，鄭任宗不是路邊的青年，他是國民黨的中常委，且頻繁穿梭兩岸，這位開口高喊「中華民族偉大復興」的青年代表，國民黨是想表達什麼樣的價值？

館長在國民黨的中央黨部參與這場青年沙龍論壇時表示，台灣還滿多人知道自己的身份，知道祖先來自中國。他認為，人家（指中方）打你就像捏死蟑螂一樣，他自己是出身海軍陸戰隊，而現在的青鳥服役4個月，拿把槍能打導彈嗎？他保證道，「如果兩岸真的開打，2分鐘中華民國就投降」。

館長指出，兩岸問題變得很嚴重，沒有人敢講自己是中國人，即便自己的爸爸、爺爺就是中國來的，且台灣96％都是中國人，連祖宗都不認，還篡改歷史，台灣怎麼會好？他強調，什麼叫兩岸？兩岸就是同屬一個中國、我們都是中國人，兩個政府在爭誰是中國人，就這麼簡單，方方面面都需要交流，不應該曲解為該向日本、韓國或美國靠攏。

除了館長之外，同樣出席論壇的也包括國民黨全國青工總會長鄭任宗。鄭任宗何許人也？台灣青年民主協會理事長張育萌指出，「鄭任宗不是路邊的青年，是國民黨的中常委。事實上，他才剛從中國回來」。

張育萌表示，鄭任宗在今年2月份，接任國民黨青工總會的會長，至今還不到半年，已經跑去中國好幾趟。5月份時，鄭任宗去江西九江的青年「同根潯脈」交流活動，他在活動中表示，自己踏上九江的土地，「聽到鄉音鄉韻親切依舊，我們深刻體會到兩岸同胞血脈相連、文化共融的深厚情誼，我們更加堅信同根同源是兩岸不可分割的情感紐帶」。

7月份，鄭任宗飛到北京，在「青年峰會」上擔任「台灣青年代表」，並且上台致詞。鄭在談話中表示，「民族復興的生力軍」、「兩岸同胞同根同源、血脈相連」；此外，鄭也到長沙，參與「海峽兩岸少數民族音樂節」，他則在活動中表示，兩岸同胞同根同源，要透過文化和音樂，增進兩岸同胞認同和情感共鳴。

張育萌也指出，其實在去年（2024年）8月，鄭任宗就以國民黨中常委的身份，出席長沙的「海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會」。鄭在大會中表示，「兩岸青年要同心同行、共同攜手，為中華民族偉大復興凝聚兩岸青年共同強大智慧」。

對此，張育萌表示，大罷免倒數不到一周，國民黨派鄭任宗這樣頻繁穿梭兩岸，開口就高喊「中華民族偉大復興」的青年代表，國民黨究竟想表達什麼樣的價值？

張育萌認為，身為在野黨，照三餐罵政府天經地義，這是民主國家吵吵鬧鬧的常態，但哪有民主國家的在野黨青年代表，會打著監督政府的名義，整天跑到敵國搭的舞台高喊血脈相連、偉大復興？他說，國民黨內也許也還有其他年輕人，正在街頭舉牌、喊口號，但鄭任宗不是站在街頭，而是站到對岸，可以用麥克風，祝福敵對政權共寫光榮篇章的青年，根本不是反罷免，而是反民主。