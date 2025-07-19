▲醫曝亞洲將成胃癌重災區，「NG習慣」讓致病因子偷偷潛伏體內。（示意圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

胃不舒服，其實兇手可能是幽門螺旋桿菌。醫師張家銘近日表示，全球2008年至2017年出生的年輕人中，預估會有1560萬人罹患胃癌，其中大多是幽門螺旋桿菌感染所引起，屆時亞洲將會是重災區，避免共用筷子、杯子、避免生食跟喝未煮沸的水，可以降低感染風險。

張家銘在臉書粉絲團「基因醫師張家銘」表示，根據《自然醫學》2025年發表的一項研究指出，全球2008年至2017年出生的年輕人中，預估會有1560萬人罹患胃癌，其中有76％是因為幽門螺旋桿菌感染所引起，「更值得警惕的是，這些未來胃癌的個案有2/3集中在亞洲」。

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張家銘說，這份研究顯示預防幽門螺旋桿菌，是全世界都應該重視的公共衛生戰略，尤其針對年輕族群，而從醫師的角度來看，幽門螺旋桿菌對身體造成的影響，遠遠超乎許多人的想像，「它不只讓我們胃痛、胃脹，更可能一步步把我們推向胃癌」。

張家銘解釋，幽門螺旋桿菌的CagA蛋白會偷偷開啟發炎開關，讓胃一直處在「慢火慢燉」的發炎狀態，「長期下來，這些慢性發炎不只讓胃細胞受傷，更會讓本來該幫我們抑制癌症的基因沉睡，像是細胞裡的守門人倒下了，壞事也就開始發生」。

張家銘表示，慢性發炎不只會讓細胞失控，更可怕的是讓DNA不斷受損，幽門螺旋桿菌會誘發大量活性氧，破壞DNA、產生突變，尤其是關鍵的P53抑癌基因，被破壞之後，細胞再也沒有剎車，「久而久之，這些小傷口累積成大漏洞，細胞修不回來，癌症也就在這個時候悄悄成形」。

至於該如何避免感染幽門螺旋桿菌，張家銘說，答案其實很簡單，就是從日常做起，幽門螺旋桿菌主要透過口口傳染或污染的食物、水源傳播，所以共餐時記得使用公筷母匙，別共用筷子、杯子或牙刷，外食時應避免生食來路不明的食材，飲水選擇煮沸或瓶裝水。

張家銘最後也提醒，若家人有感染記錄，其他成員最好也安排檢查，別等症狀出現才行動，若家中有人有胃癌病史、自己曾有胃潰瘍、或長期有消化不良的問題，也最好定期安排檢查，就算真的不幸感染，透過抗生素與胃藥搭配的「根除療法」，多數人都能成功治癒。