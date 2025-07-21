等待20年終圓夢！中捷藍線啟動大台中「黃金十字」新紀元　七線齊發擘劃便捷交通網

▲台中市政府於114年6月26日舉行捷運藍線開工典禮，力求早日開工、早日完工通車，符合市民期待。（圖／台中市政府）

圖、文／台中市政府提供

在市民引頸期盼下，台中捷運藍線工程已於日前正式啟動，宣告這項總經費高達約新台幣1,615億元、預計2034年完工的台中市歷年最大規模交通建設，正式邁入新里程碑。藍線的啟動，不僅將大幅提升台中交通便利性，更與現有綠線交會，形成台中都會區的「黃金十字」捷運網絡，為大台中擘劃嶄新的交通藍圖。

中捷「七線齊發」勾勒都會交通新願景

台中市長盧秀燕表示，中部地區的捷運發展仍有巨大潛力，若沿襲過往逐條開發模式將過於緩慢。因此，市府正積極推動捷運「七線齊發」計畫，捷運工程局與交通局均已啟動相關作業程序，盼中央能儘速核定各條路線，並期盼立法院與中央部會持續給予支持，共同協助台中早日實現完整的捷運藍圖。這項宏大的規劃，預示著未來台中將迎來更為密集且便捷的軌道運輸系統，全面提升城市移動效率與生活品質。

藍線工程串聯主要生活圈 打造永續發展基石

台中市政府捷運工程局長蘇瑞文說明，捷運藍線全長24.78公里，西起台中港、東至東區新建國市場，橫貫8個行政區、53個里，並設有20座車站。整條路線涵蓋多處商圈、學校、醫療院所、文化設施與轉運樞紐，將有效連結城市主要生活圈，提升通勤效率並促進區域均衡發展。

工程全線包含高架與地下段，並結合多項創新設計與高規格工法。其中，濱海段高架站體特別採高抗風、抗鹽害設計，鋼構件施以熱浸鍍鋅防鏽處理，並加厚結構體保護層，以確保耐久性與安全性。地下段自B09站起則採潛盾機土壓平衡工法，旨在降低施工對地面交通與周遭生活環境的影響。

▲台中捷運藍線全線共設20個車站，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成「黃金十字」網絡。（圖／台中市政府）

此外，藍線亦高度重視捷運轉乘系統整合與旅客動線優化。例如，B14站將與綠線市政府站採「站內轉乘」模式，讓旅客能於付費區內無縫轉乘；B19站則與台鐵台中站、大台中轉運中心連通，捷運出口直接轉乘各大交通設施，進一步提升轉乘便利性與整體運輸效率。工程完工後，將有助於降低私人運具依賴，減少碳排放，是台中邁向節能減碳與永續發展的重要基礎建設。

▲台中捷運藍線將成為市民通勤與城市發展的強力引擎，與綠線雙軌並進，串聯山、海、屯核心發展軸線，打造一個更美好、更宜居的台中。（圖／台中市政府）

捷運藍線為台中第二條捷運與台鐵山線、海線車站交互搭配，增加轉乘便利性，也因此建構城市基本軌道路網，藉此讓民眾養成搭乘綠色運具習慣，更可紓解台灣大道長久以來的塞車問題透過與鐵路、捷運綠線、公車的整合運用，提升整體公共運輸的方便性，營造市民優質生活及交通環境。

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