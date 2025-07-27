分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

▲國民黨主席即將改選，盧秀燕呼聲最高卻始終不願表態。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免24席藍委全數挺過，但國民黨主席改選卻彷彿燙手山芋，為2026地方選舉與2028大選做準備，黨內勸進台中市長盧秀燕參選聲浪增強，由於現任黨主席朱立倫將兌現承諾宣布交棒，盧秀燕本人意向究竟如何始終諱莫如深，親近幕僚不斷對外釋放「考慮中」，明明擁有黨內多數人的期待，幾乎已是「宣布即當選」，卻仍躊躇不定將黨魁戰視做「申論題」，擔心無法兼顧市政、萬一地方選舉失利影響2028更上一層樓，忽略進廚房就別怕熱的硬道理。

藍營人士透露，朱立倫早於大罷免開票前個禮拜，就在內部一場高層會議宣布，不論大罷免結果如何都會交棒，而且相關訊息已傳達給台北市長蔣萬安，以及傳聞將參選黨主席的台中市長盧秀燕；至於蔣被告知的原因，外傳是盧未來入主中央黨部後，可能安排蔣擔任副主席一職。

對朱立倫而言，擔任黨主席4年來兢兢業業，沒有一絲時間懈怠，從2022年九合一選舉大勝，到總統大選盡力、國會重回多數黨，但這些在某些反朱派眼裡仍討不到任何好感，因此反罷免一役就是主席任內最終政治任務，外界各種「戰功論」可以消停，不論是要罵、要捧「都已經夠了。」

平心而論，光是黨中央每月仍須支付2000多萬中央黨部租金，還有上百名黨工薪水，作為黨主席一個月至少得募款高達3000萬，對內還有持續一年的「反朱派」聲浪不斷躁動，對外則有民進黨的大罷免苦苦相逼，所提出的「以罷制罷」全面潰敗，更導致全台各縣市發動綠委罷免的縣市黨部，遭到全面司法追殺，罷免戰一路被打，潰不成軍，朱立倫的領導威信已然重挫，此次反罷免大成功，也無人感謝黨中央出錢出力、文宣廣告的苦勞，黨內所期盼的，僅是朱立倫能夠就此知所進退，好好完成黨主席改選及黨權的交接。

儘管反朱派急如熱鍋上螞蟻，而盧秀燕也深知黨內對她的期許，但給外界的感覺似乎黨魁戰非「選擇題」，而是申論題，擔憂是否能擺平地方勢力、是否會踩到黨內派系利益的雷、萬一2026地方選舉失利，會不會就此影響2028更上一層樓，更多的是憂心是一旦接任主席，黨務及市政兩頭燒，若本命區台中後院失火，將被綠營攻擊的體無完膚，加上黨務工作繁雜，得面臨人和資源的問題，種種因素都讓盧遲遲無法下決定。

但問題之所在，也是機會之所在，如果過度推敲自身得失利弊，忘了「勇敢承擔」對廣大人民的影響力，得出來的論述只有藍軍會「感動」，卻無法引起中間選民的共鳴。黨內人士感嘆，若盧秀燕真有決心爭取2028，那已經沒有第二種選擇，想進廚房就不要怕熱，拿出本事先扛起2026地方選舉責任，再謀求2028的總統大選，機會是留給想做事扛責的人，而非只等黃袍加身。

國民黨雖暫且守住全台大罷免選戰，但相信民進黨在賴清德總統強硬作風帶領下，追殺不會停歇反只會更兇狠，加上民眾黨亦敵亦友的競爭關係，國民黨主席改選已是箭在弦上，盧秀燕應清楚早已沒有什麼盧朱體制的可能，尋找代理人的時機也已錯過，對選民而言，包括藍營支持者、對民進黨執政失望的中間選民想法很簡單，選不選就是選擇題，而不想看歹戲拖棚的申論題，盧秀燕想要踏上2028年總統大選之路，就必須先拿出承擔黨務的氣魄，才能助全黨從在野泥淖脫困。