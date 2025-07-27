　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

▲盧秀燕視察民宅淹水。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國民黨主席即將改選，盧秀燕呼聲最高卻始終不願表態。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免24席藍委全數挺過，但國民黨主席改選卻彷彿燙手山芋，為2026地方選舉與2028大選做準備，黨內勸進台中市長盧秀燕參選聲浪增強，由於現任黨主席朱立倫將兌現承諾宣布交棒，盧秀燕本人意向究竟如何始終諱莫如深，親近幕僚不斷對外釋放「考慮中」，明明擁有黨內多數人的期待，幾乎已是「宣布即當選」，卻仍躊躇不定將黨魁戰視做「申論題」，擔心無法兼顧市政、萬一地方選舉失利影響2028更上一層樓，忽略進廚房就別怕熱的硬道理。

藍營人士透露，朱立倫早於大罷免開票前個禮拜，就在內部一場高層會議宣布，不論大罷免結果如何都會交棒，而且相關訊息已傳達給台北市長蔣萬安，以及傳聞將參選黨主席的台中市長盧秀燕；至於蔣被告知的原因，外傳是盧未來入主中央黨部後，可能安排蔣擔任副主席一職。

對朱立倫而言，擔任黨主席4年來兢兢業業，沒有一絲時間懈怠，從2022年九合一選舉大勝，到總統大選盡力、國會重回多數黨，但這些在某些反朱派眼裡仍討不到任何好感，因此反罷免一役就是主席任內最終政治任務，外界各種「戰功論」可以消停，不論是要罵、要捧「都已經夠了。」

平心而論，光是黨中央每月仍須支付2000多萬中央黨部租金，還有上百名黨工薪水，作為黨主席一個月至少得募款高達3000萬，對內還有持續一年的「反朱派」聲浪不斷躁動，對外則有民進黨的大罷免苦苦相逼，所提出的「以罷制罷」全面潰敗，更導致全台各縣市發動綠委罷免的縣市黨部，遭到全面司法追殺，罷免戰一路被打，潰不成軍，朱立倫的領導威信已然重挫，此次反罷免大成功，也無人感謝黨中央出錢出力、文宣廣告的苦勞，黨內所期盼的，僅是朱立倫能夠就此知所進退，好好完成黨主席改選及黨權的交接。

儘管反朱派急如熱鍋上螞蟻，而盧秀燕也深知黨內對她的期許，但給外界的感覺似乎黨魁戰非「選擇題」，而是申論題，擔憂是否能擺平地方勢力、是否會踩到黨內派系利益的雷、萬一2026地方選舉失利，會不會就此影響2028更上一層樓，更多的是憂心是一旦接任主席，黨務及市政兩頭燒，若本命區台中後院失火，將被綠營攻擊的體無完膚，加上黨務工作繁雜，得面臨人和資源的問題，種種因素都讓盧遲遲無法下決定。

但問題之所在，也是機會之所在，如果過度推敲自身得失利弊，忘了「勇敢承擔」對廣大人民的影響力，得出來的論述只有藍軍會「感動」，卻無法引起中間選民的共鳴。黨內人士感嘆，若盧秀燕真有決心爭取2028，那已經沒有第二種選擇，想進廚房就不要怕熱，拿出本事先扛起2026地方選舉責任，再謀求2028的總統大選，機會是留給想做事扛責的人，而非只等黃袍加身。

國民黨雖暫且守住全台大罷免選戰，但相信民進黨在賴清德總統強硬作風帶領下，追殺不會停歇反只會更兇狠，加上民眾黨亦敵亦友的競爭關係，國民黨主席改選已是箭在弦上，盧秀燕應清楚早已沒有什麼盧朱體制的可能，尋找代理人的時機也已錯過，對選民而言，包括藍營支持者、對民進黨執政失望的中間選民想法很簡單，選不選就是選擇題，而不想看歹戲拖棚的申論題，盧秀燕想要踏上2028年總統大選之路，就必須先拿出承擔黨務的氣魄，才能助全黨從在野泥淖脫困。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天
公車停路中　司機在座位上死亡！
帶統一獅17連勝　前日籍教頭過世
日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展
日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅
罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

大罷免遇重大挫敗　黃捷PO文「堅定往前走，一定能看見光」

國台辦批「大罷免」失敗不得人心　陸委會：缺乏民主無權說三道四

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

國民黨擬30日提黨主席選舉辦法　朱立倫維持順利「交棒」基調

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯　「823不可能成功」

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄：民進黨也該斷尾求生

趙少康轟曹興誠　什麼都推給「抗中保台」做護身符已過時

游盈隆分析大罷免失敗3因素　選錯戰場犯了兵家大忌

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

大罷免遇重大挫敗　黃捷PO文「堅定往前走，一定能看見光」

國台辦批「大罷免」失敗不得人心　陸委會：缺乏民主無權說三道四

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

國民黨擬30日提黨主席選舉辦法　朱立倫維持順利「交棒」基調

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯　「823不可能成功」

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄：民進黨也該斷尾求生

趙少康轟曹興誠　什麼都推給「抗中保台」做護身符已過時

游盈隆分析大罷免失敗3因素　選錯戰場犯了兵家大忌

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機癱坐昏迷送醫不治！

颱風重創南台灣…五月天低調行善再＋1！　捐900萬助校園重建

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

【迷路蛇寶】鹿港驚見「蛇界香奈兒」　身價破萬離家出走待認領

政治熱門新聞

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

大罷免白忙一場！南鯤鯓國運籤早預言

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

大罷免24+1：0完封！　資深媒體人：腥風血雨才正要開始

他挺過罷免「顛倒勇」　從不被看好變國民黨中生代明星

楊蕙如怒轟柯建銘：大戰犯大滾蛋

大罷免大敗！林右昌認普發現金影響大

曹興誠喊823讓民進黨努力　綠黨團願扛更大責任

即／沈伯洋凌晨發聲了！

更多熱門

相關新聞

大罷免遇重大挫敗　黃捷：堅定往前走，一定能看見光

大罷免遇重大挫敗　黃捷：堅定往前走，一定能看見光

726全台大罷免落幕，以大失敗告終，高雄市立委黃捷27日透過臉書貼文表示，「若說需要咎責，那是我們做得還不夠，才讓公民必須冒著風雨、背著信念走上街頭」，她也喊話，「台灣正面對的是國內外更大的挑戰，路只會越來越艱難。道阻且長，但堅定往前走，一定能看光。」

國台辦批「大罷免」不得人心　陸委會：無權說三道四

國台辦批「大罷免」不得人心　陸委會：無權說三道四

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄

關鍵字：

國民黨盧秀燕朱立倫黨主席大罷免

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面