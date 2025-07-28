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點名2人！　邱毅：只有藍白合才能打敗賴清德

▲▼台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合體拍攝反罷宣傳片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

▲民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕合體拍攝反罷宣傳片。（圖／翻攝羅廷瑋臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

726大罷免，國民黨24席立委、遭停職的新竹市長高虹安的罷免案皆未通過。對此，前立委邱毅表示，現在事實已證明，只有藍白合才能打敗總統賴清德，「不過，現在的藍白合，只能是盧秀燕與黃國昌的盧昌配了。」

邱毅在臉書說，大罷免失敗後，一般人預期賴清德會負起責任，辭去黨主席，並重組內閣以回應民意；不料賴毫無悔意，反運用起印度式阿Q勝利法，他不承認失敗，也不認自己有錯，反而認定是中共滲透台灣太深，應強化抗中反共。

▼邱毅認為，只有藍白合才能打敗總統賴清德，但現在的藍白合只能是盧秀燕與黃國昌的盧昌配。（圖／資料照／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕,黃國昌。（圖／記者游瓊華攝）

邱毅指出，賴清德是什麼樣的人？「我過去不厭其煩地告訴大家，但是大部分的人，都認為我對他的成見太深，不夠客觀。這次經過大罷免的風波，大家總算是看得很清楚了。」

邱毅提到，要怎麼阻止賴清德的獨裁權力無限伸展？目前唯一的辦法就是「藍白合」，他在兩年前就力推藍白合，希望國民黨與民眾黨合組聯軍，促成侯友宜與柯文哲搭配，「那時好多人污蔑我、攻擊我，毫無理性地謾罵我。」

邱毅認為，現在事實已證明，只有藍白合才能打敗賴清德，「不過，現在的藍白合，只能是盧秀燕與黃國昌的盧昌配了。」

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