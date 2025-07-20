酒後闖主臥侵犯友人妻！淫男錄影變鐵證　賠110萬換免囚

▲有偷拍前科的林男到夫妻友人家喝酒，竟闖入主臥室指侵妻子。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄林姓男子到夫妻友人家喝酒，竟趁妻子小美(化名)泥醉回主臥室熟睡時，偷偷進房指侵小美，隨後小美丈夫在房內發現林男，察覺不對勁報警處理，警方在林男手機內發現他指侵的影片。全案經高雄地院審理，法官審酌林男用110萬和小美調解，依林男犯乘機性交罪，減刑處他2年徒刑，緩刑5年，並接受法治教育2場次。

判決指出，林男在2024年9月5日受邀到夫妻友人家喝酒聊天，妻子小美酒後因體力不支，先回主臥室休息，林男竟起色心，在凌晨1時許潛入臥室，趁小美酒醉熟睡，一邊拿手機拍攝，一邊對她指侵。此時丈夫發現林男不在客廳，查看後在主臥室找到林男，察覺有異報警，警方於同年11月17日持搜索票到林男住處搜索，查扣林男存有性侵影像的手機。

林男自知無法抵賴，在警詢、偵查、審理時都坦承犯行，並拿出110萬和小美調解，小美也同意對林男從輕量刑。法官審酌林男酒後一時衝動，以手指性侵、侵害時間短暫，犯罪情節相對較輕，且雙方達成調解等情，依刑法第59條情堪憫恕為林男減刑，又審酌林男在2022年，就曾偷拍其他女性裙底風光，遭處40日拘役等素行，依林男犯乘機性交罪，處2年徒刑，緩刑5年，並需接受法治教育2場次。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。