暗夜拍到肇事畫面PO網！警「偵查不公開」建議下架　網友怒了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名網友在臉書社團po出一段汽車倒車疑似蓄意衝撞別人車輛的影片，結果引發熱議，案發轄區警方出面說明表示這是一起「車位糾紛」，沒想到警方還私訊po網民眾，以「偵查不公開」為由要求他刪除影片，這位網友只好乖乖配合，同時在臉書社團留言大酸「沒瓜吃了」，其他網友在底下留言「是要吃案嗎」？「是唬弄誰」？對此，分局表示：「僅建議」。

▲小港深夜不平靜，發生車輛多次蓄意衝撞逃逸案件 。（圖／目擊者提供）

一名網友在臉書社團《高雄小港區的大小事》po文，「沒有拍到車牌，幫不上忙，辛苦警察人員了」，同時附上一段影片，內容是一部轎車在深夜中，在巷子裡頭倒車多次衝撞停在路邊的轎車，造成被撞轎車的警報器狂響，隨後肇事車輛就駛離。

▲拍攝者還刻意拉近鏡頭拍車牌，要幫忙緝兇 。（圖／目擊者提供）

針對這起案件，小港分局做出說明是發生在19日晚間22點55分發生，地點是在廠橫路。今天（20日）凌晨3點在苓雅區海邊路查獲49歲的肇事黃姓車主，稍早也在前鎮區仔內路某宮廟廣場發現肇事車輛，雖然黃姓車主否認涉案，不過警方強調相關佐證資料足資證明涉案情節重大，也認為是「車位糾紛」，涉嫌刑法毀損罪，移送地檢署偵辦。

不過，小港分局漢民派出所在今天凌晨5點41分私訊原po網友：「本案經車主治所完成報案程序，已由本所立案積極偵辦中，基於偵查不公開原則建議您刪除本則貼文，免生其他事端，謝謝您的配合」。這段文字讓原po非常害怕，只好刪掉影片，同時又在臉書社團說明，「警察局跟車主都說進入司法程序，偵查不公開，叫我下架影片，沒瓜吃了」。

就在原po貼出這段說明之後，底下的網友回應：「偵查不公開是指開始偵查後的所有事證吧！都已經po上網的為什麼要下架？背景很硬喔」、「好好笑的鄉下來的警察！沒拍到人沒拍到車牌還在偵查不公開？？？是要吃案嗎？是唬弄誰呢？還是因為影片上面看到後會有破案壓力?不要再懶惰了改為人民服務了！不要讓人民感覺南部的警察都不太積極處理案件」。

▲原po提供警方私訊要求刪文的對話 。（圖／當事人提供）

▲原po車主私訊，裡頭說「警察這邊想要先麻煩您下架」。（圖／當事人提供）

對此，小港分局回應：「本分局傳訊告知本案已進入偵辦程序，且當時正積極查緝犯嫌中。基於偵查不公開原則，僅建議貼文者刪除本則貼文等云」。不過，知名警眷谷百合針對警方要求網友刪文、刪影片這件事說：「僅『建議』？用警察的裁量權嗎？既然要用派出所的名字要求民眾刪除文章，那就必須要用個正常一點的帳號吧？沒有派出所粉專？也有所長的帳號，用個跟小帳一樣的無臉人帳號，那跟那些幹見不得人的事的網軍，有何兩樣」。