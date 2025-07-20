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大陸 大陸焦點 特派現場

影／劉宇寧脫掉了！　羞笑「早知道練點肌肉」全場女粉絲高潮

記者任以芳／綜合報導

大陸知名偶像劉宇寧作19日在深圳大運中心體育館舉行個人演唱會，當他在台上被粉絲起哄「脫衣服」時，脫口一句「早知道練點肌肉了！」現場立刻爆出笑聲與尖叫聲，氣氛瞬間從感性音樂會轉場成為歡樂脫口秀。

劉宇寧時隔六年「王者回歸」，2025年巡迴演唱會首波宣布三站陣容，深圳、武漢、上海。演唱會首站昨天19日在深圳開唱，引起熱烈迴響，許多粉絲吶喊宇哥真的脫了！太寵粉！

綜合陸媒釋出畫面顯示，劉宇寧演唱會期間與粉絲互動，當時身穿一套帥氣白色閃亮大衣，昨晚深圳天氣高達三十多度，凹不過現場粉絲狂喊，「脫掉！脫掉！脱！脱！」

劉宇寧先優的回應，「我想脫但是覺得沒必要，再等等，因為..這件衣服很貴啊。」語畢，引起現場大笑。

▲▼ 劉宇寧深圳演唱會脱了，笑言：早知道練點肌肉 。（圖／翻攝 抖音第一現場）

▲ 劉宇寧深圳演唱會脱了，笑言：早知道練點肌肉 。（圖／翻攝 抖音第一現場）

接著，他又對台下女粉絲說，「攝影機拍到你的臉，告訴你媽真的會罵死你，一天到晚看什麼演唱會讓人脱。」最後，劉宇寧凹不過粉絲期待，他還是脫下「貴重」白色大衣，裡面穿著黑色簍空閃亮絲質舞台裝，顯露出高大帥氣身材，全場尖叫聲四起。

劉宇寧繼續炒熱氣氛的說，「早知道練點肌肉！」全場繼續歡笑又尖叫，氣氛烘托到最高潮，隔著螢幕都能感受昨晚熱鬧氛圍。也再度展現劉宇寧作為「逆襲頂流」的高情商與親和力。

他以真誠的互動方式，成功將一場原本屬於舞台的視聽盛宴，轉化為全場參與的狂歡現場，更引起網友熱議，「一開口就是段子王」「這才是會經營粉絲的偶像」「已經變成脫口秀大會」「我的天也太帥」「我的心要融化了」。

▲▼ 劉宇寧深圳演唱會脱了，笑言：早知道練點肌肉 。（圖／翻攝 抖音第一現場）

▲ 劉宇寧2025年巡迴演唱會深圳、武漢、上海。（圖／翻攝 抖音第一現場）

此次2025年巡迴演唱會場對劉宇寧本人與粉絲而言，具有非凡意義。六年前，他還在丹東老街以直播唱歌為生，唱著《講真的》對著手機與路人對話，背景是老磚牆與偶爾駐足的觀眾。如今，他以銀色戰甲之姿，從高科技打造的「人造星球」中降臨舞台，舞美設計耗資上億人民幣，讓這場演唱會不僅是個人演出，更彷彿是一場寫給過去自己的答卷。

劉宇寧在演唱會展現全方位唱跳實力，也多次感謝粉絲的不離不棄，「也非常謝謝當初沒有放棄夢想的自己」「走得慢也沒關係，只要別停下來」，展現對自己歷程的誠實與尊重。

粉絲口中的「六年之約」，不再只是偶像和觀眾之間的娛樂連結，更是一段共同經歷、相互成就的成長故事。從丹東到深圳，從直播到萬人演唱會，劉宇寧以真誠和努力贏得最熱烈的掌聲。

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