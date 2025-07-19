全球首見！大陸機器人快沒電「自己換電池」　工作24小時不間斷

▲深圳優必選公司發明自動換電池的機器人。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東深圳優必選科技宣布，旗下最新一代人形機器人 Walker S2 搭載全球首創的「熱插拔自主換電系統」，可在無需關機與人工介入情況下，於三分鐘內完成電池更換，實現機器人全天候不間斷運作，將大幅提升工廠自動化效率與降低維護成本。

優必選表示，Walker S2 搭載的自主換電系統，整合三大核心技術，包括「雙電池動力平衡」、「標準化電池艙快換」與「雙臂協同換電」。該系統允許機器人在不中斷運作的情況下自主更換電池，突破以往充電需停機的限制，有助於維持工廠高強度作業需求。

▲▼深圳優必選公司發明自動換電池的機器人。（圖／翻攝微博）



其中，「雙電池動力平衡技術」可實現雙電池同步充放電，無縫切換並抑制衝擊電流，確保能源穩定供應。標準化模組設計則讓電池能快速拆換，並與機體結構緊密整合，兼具能源與機構雙重功能，並能切換單、雙電池模式，具高度靈活性。

在換電過程中，Walker S2 利用雙臂配合與自體定位系統，精準對準電池與電艙，藉由柔順控制演算法確保換電過程平穩無誤。此外，換電動作具備物理隔離與快速斷電機制，能有效防止觸電與爆炸風險，提升現場作業安全性。

▼深圳優必選公司發明自動換電池的機器人。（圖／翻攝微博）



優必選指出，Walker S2 能根據任務優先順序自主選擇換電或充電，實現動態能源管理。若主電池故障，系統也可自動切換至備援電池，避免任務中斷，確保工業場景下的高可靠性與作業連續性。

優必選研究院院長焦繼超表示，這項技術不僅能讓人形機器人具備長時工作能力，還能減少人力介入頻率，降低維修成本並提升產線效率，為智能製造場景注入新的動能。