巴西前總統波索納洛遭下令「戴電子腳鐐」　美巴緊張升溫

▲巴西前總統波索納洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西前總統波索納洛因涉嫌試圖推翻2022年大選結果，遭最高法院大法官莫萊斯實施限制令，不僅遭警方突襲住處、被強制佩戴電子腳鐐，還被禁止接觸兒子和外國大使館、禁止使用社群媒體。由於波索納洛據傳曾尋求美國總統川普施壓司法程序，加上美方隨後對莫萊斯祭出簽證制裁，引發外界擔憂美巴外交陷入緊張。

根據《路透社》，莫萊斯（Alexandre de Moraes）於當地時間18日批准警方與巴西共和國總檢察院的請求，對波索納洛（Jair Bolsonaro）採取多項限制措施，主因是其與外國勢力接觸、圖謀干預司法程序，可能構成逃亡風險。

波索納洛被下令配戴電子腳鐐，夜間與週末不得外出，並且禁止使用社群媒體，限制接觸包括兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）在內等關鍵盟友與外國使節，以防他試圖在大使館尋求庇護。

警方突襲波索納洛住處時，還查獲1萬4000美元現金。

波索納洛目前正在巴西最高法院受審，罪名是企圖阻止現任巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）於2023年1月就任。他本人否認圖謀政變，並對媒體表示，此案具有政治動機，目的是想將他「一勞永逸」排除在未來選舉之外。

他強調，他從未打算逃亡或進入使館避難，並稱這次法院行動是「懦弱」的行徑，甚至直言莫萊斯是「獨裁者」。

此案迅速延燒至美國。波索納洛被指控曾尋求川普介入，並藉由其子愛德華多在華府活動，試圖引發美方施壓巴西司法體系。川普日前便高調宣布，將從8月1日起向巴西商品徵收50%關稅，痛批對波索納洛的審判是政治迫害、國際恥辱，並在社群平台上喊話「這場審判應該立刻結束！」

針對波索納洛與川普陣營的施壓行為，莫萊斯在判決中強調，這構成對巴西主權的侵犯，指出美方祭出關稅措施，恐是意圖以經濟壓力干預司法審判。為此，巴西最高法院決議禁止波索納洛與任何外國政府聯繫。

美方隨後也採取罕見反制行動。美國國務卿魯比歐宣布，即刻撤銷莫萊斯及其親屬與盟友的簽證，並痛批此案是「政治獵巫」。白宮發言人亦援引川普說法，聲稱波索納洛及其支持者遭遇「武裝的法院系統」打壓。

法律專家指出，儘管巴西司法依程序行事，但對波索納洛父子限制聯繫，是否已影響辯方權利仍有爭議，也讓原本已趨緊繃的美巴關係再度升溫。

波索納洛雖仍自稱是2026年總統大選參選人，但2023年便已遭巴西選舉法院裁定濫用職權、濫用媒體資源，遭褫奪公權8年，期間不得參選公職。