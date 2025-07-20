聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：誰敢用人脈影響「換封殺你們」

▲師大女足受害學生簡奇陞。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

揭露師大女足抽血事件的簡奇陞近日成為焦點，全國代理暨代課教師工會理事長黃湘仙表示，近日有傳聞指出足球圈開始攻擊簡同學，讓她氣炸表示，「教育圈需要這麼優秀的簡老師！」若有人試圖用人脈關係影響簡同學的教職，「只要讓我掌握到任何一點消息，在這個大缺師的時期，我會一一公布，換我們封殺你們。」

黃湘仙在臉書表示，聽說足球圈開始攻擊簡奇陞，她忍不住呼籲教育圈各界，包括前輩、同輩、後輩，一起站出來支持、力邀簡同學到校實習、任教，因為教育圈需要這麼優秀的簡老師。

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她強調，自己前幾天曾在社群表示，「誰敢用關係人脈影響簡同學的教職生涯，只要讓我掌握到任何一點消息，在這個大缺師的時期，我會ㄧㄧ公佈，換我們封殺你們。」希望前輩、校長、主任、老師甚至家長們一起用行動力，讓簡同學和她的女足隊員們知道，教育圈需要她們。

黃湘仙還在留言處強調，「我的重點在：如果有些拐瓜劣棗配合某些勢力影響她們的學校、校長、主任等，我們真的會封殺你們唷！啾咪！」「到時候找不到老師，就不要哭～」

貼文引發討論，「挺妳也挺簡同學」、「共犯結構一定會用儘方法把這根釘子敲掉，之後要靠大家的努力來守護這根正義的釘子～」、「真的很受不了那種學長姐、霸凌制度」、「舉雙手歡迎簡同學來我們學校。」