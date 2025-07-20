暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

▲越南下龍灣觀光船翻覆。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

記者鄺郁庭／綜合報導

越南下龍灣19日發生翻船意外，一艘編號為QN-7105觀光船在暴風雨中翻覆，事發後當局緊急展開搜救，罹難總數升至37人，另有11人獲救、仍有5人下落不明。就有網友分享X上的片段，可見現場風大雨大，船體傾斜後迅速翻覆，引發討論。有在地台灣人則表示，當地午後原本還是大太陽，氣候變化太快，令人措手不及。

有網友在PTT的Gossiping板貼出翻覆現場影片，感嘆「看影片風大雨大還出船」，明明船體已經明顯傾斜，卻看不到有人穿救生衣、跳海逃生。他直呼「完全翻船前應該還有時間穿救生衣跳船，但影片中完全沒人跳船，跳船還有機會被救，不跳船很容易被困死在船內」，並以韓國世越號舉例，該意外中的的倖存者就是因為跳船才活下來，「現場都沒人指揮跳船嗎？」

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看到影片後，不少人也直呼扯，「那個風浪還要出船是啥洨」、「這樣還出船，太扯了吧」、「敢搭的心臟也真大」、「這颱風級的風雨誰敢跳？」「這種天氣還出船喔？」「看起來下面水很湍急，感覺跳也是沒救，撞到石頭就掛了」、「船體都側一邊了，站都站不穩，能跳船嗎也是問題吧？」「世越號那個船體大，失去平衡沒那麼快，這個一下船就斜一邊了，考慮的機會都不給你。」

其中，就有一名網友表示，「人剛好在河內，下午大太陽，一個小時內狂風暴雨。」還有人也指出，「別問這種天氣怎麼敢出船，東南亞雨季就是原本晴空萬里，從烏雲出現到狂風暴雨不用一小時，遊船都是包整天的能怎麼閃？」

根據VnExpress報導，這起意外發生在19日13時30分左右，當時觀光船正載著48名遊客和5名船員，沿著二號航線遊覽下龍灣，預計當天下午返回港口。不料航行至木頭洞（Hang Đầu Gỗ）以東時，原本晴朗的天氣驟變，烏雲密布、雷雨冰雹齊下，強風掀起巨浪，將長24公尺、載重12噸的觀光船翻覆，僅剩船底露出水面。

事發後，越南當局立即調動近300人參與搶救，包括海軍、海岸警衛、邊防部隊、廣寧省軍區及救難警察，並出動約30艘船艇。海軍還派出超過20名隸屬126旅的水中特戰隊員深入搜尋。