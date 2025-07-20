乳癌名醫走斑馬線遭公車撞死　欣欣客運董事長自行請辭負責

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

60歲的乳癌權威周佳正，昨（19）日行經北市愛國東路要前去台大醫院開會時，穿越馬路被左轉的欣欣客運車輛撞倒，送往醫院搶救後仍宣告不治。欣欣客運今（20）日開記者會說明，董事長范大維表示駕駛行經路口沒有做指差確認，對家屬致上最深歉意，該負的責任絕對不推諉，自己會跟董事會提出自行離職來表示負責。

▲欣欣客運董事長范大維表示會請辭負責。（圖／記者黃彥傑攝）

根據中正第一分局說法，事故發生於上午8點44分，當時李姓司機駕駛公車左轉進入路口，不慎撞擊走在人行道上的60歲男子。周男被撞後倒地，身體一度卡在公車左前輪位置，現場消防人員即刻救援，惟送醫後仍宣告不治。警方指出，初步懷疑司機在駛近行人穿越道時未有適當減速，亦未確實執行轉彎前的視線確認，可能導致事故發生。

▲名醫周佳正捲入車底喪命。（圖／記者黃彥傑攝）

范大維表示，在這次事件之前訂立了很多SOP，很多安全規定、行車規則，但是還是沒有辦法阻止這次的憾事發生，顯示公司的內部管理有一定的落差，表示公司在執行面跟督導面都沒有落實，這個部分深入檢討，身為董事長責無旁貸，個人針對這次事件給社會大眾造成不良觀感，以及家族所造成的遺憾，個人表示深刻自責、檢討，致上十二萬分的歉意，「我知道要彌補是彌補不過來的，說一句對不起也沒辦法彌補，我們必須要從根本面來做起，我個人也會在事後跟董事會提出自行離職來表示負責」。

范大維說明，肇事的是一位63歲女性駕駛，她在民國95年到公司服務，到114年因為個人財務規劃領勞退金暫時離開，領了勞退金隔月又回到公司來，在各項了解，駕駛當時沒有沒有超速沒有違規轉彎，但是犯的最大嚴重錯誤就是沒有做指差確認。