快訊／颱風吹毀屋頂　「江尾」詐騙修屋詐訂金19萬落跑屏東落網

▲台南學甲傳出假冒修繕工人詐騙災民訂金，警方19日晚間證實嫌犯在屏東落網。（圖／翻攝謝舒凡議員臉書）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，一名自稱「江尾」的男子疑以修屋為由收訂金後搭帆布詐財共19萬元落跑，台南市政府及學甲分局警方19日深夜證實已在屏東恆春查獲犯嫌，將帶案進一步偵辦。

一名台南網友在臉書專頁「佳就在這裡」PO文指出，指出一名自稱「江尾」的男子，透過臉書主動私訊一名受災戶，聲稱可協助搭帆布、修屋頂，約一小時後帶著一對母子抵達現場，然後帶著受災婦人前往採買材料，開始動工。然而，整個過程竟是由婦人的兒子協助拉帆布，最終還收取5千元。之後「江尾」便積極提出隔天要前來蓋屋頂，估價後要求婦人簽約、付訂金。當天下午，婦人察覺有異決定不做，對方卻出言嗆她「你家屋頂就讓它飛走」。

該網友更指出，「江尾」自稱佳里人，現住安平，目前已知學甲有長輩遭詐19萬後，隨即關機失聯。呼籲大家注意，若家中只有長輩，請立刻打電話去關心，看看是否有遇到自稱要幫忙蓋帆布的人上門。

學甲警方證實接獲民眾報案，但因他確實有來蓋帆布，未構成詐騙，但收了訂金卻失聯，警方已對此進一步偵辦。呼籲民眾，勿輕信陌生人主動上門的服務，應優先選擇合法立案的廠商或正式管道申請協助。勿先支付高額訂金，應確認對方身份、資料及評價再行委託。如遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或當地派出所查證，避免受騙。

據了解，台南市政府及學甲分局警方，19日深夜證實，警方循線調查後，在19日晚間在屏東恆春將涉案男子傳喚到案說明，目前相關案情細節仍待警方帶案進一步調查釐清中。

警方呼籲，災後修繕應優先透過合法立案廠商，勿輕信陌生人主動上門推銷，切勿提前支付高額訂金。如遇可疑情況，請即刻撥打165反詐騙專線或報110查證，避免遭不法分子趁火打劫。