新婚當日才知「尪還有2妻10孩」！　泰女拒4P當場遭槍斃

▲Thipphalada得知遭騙婚後，氣得要回娘家，沒想到卻遭新婚夫槍殺。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國清邁一名男子娶了第三任妻子，女方也非第一次婚姻，原以為是2個家庭的新結合，沒想到女方婚後才發現，丈夫竟然還跟前兩任妻子生活在一起，甚至育有10名孩子。而拒絕三妻共侍一夫的她卻因此惹毛新婚丈夫，慘遭對方殺害，男方則在行兇後自轟。大房與二房妻子雖立刻將兩人送院，但最終雙雙不治身亡。

根據khaosod報導，警方7月19日晚間10時15分接獲一起槍擊案通報，與救護人員趕往現場時，發現一具屍體，死者是43歲男子Pak，而在距離遺體不遠處則躺了另一具屍體，是男子36歲的第三任妻子Thipphalada。此外，現場一把9厘米手槍，初步判斷就是作案兇器。

根據調查，Pak於18日上午迎娶第三任妻子Thipphalada，然而儀式結束後，他將女方帶回家中，對方才知道，必須與另外2名前妻共侍一夫，認為自己遭到騙婚，因此決定搬回清邁娘家，且不打算再回來。

兩人隨即引發激烈爭執，Pak一怒之下，持槍射殺Thipphalada，隨後又以同一把手槍朝自己開槍，Pak的第一任與第二任妻子當時都在現場，嚇得立即將兩人送醫搶救，但兩人已明顯死亡。

從警方提供的一張舊照中可見，Pak與第一、第二任妻子的「三人行」關係良好，照片中第一任妻子緊握他的手，第二任妻子則是靠在他身上。據調查，Pak與第一任和第二任妻子分別生育5人，在與Thipphalada結婚前，三人共同養育10名孩子，而Thipphalada則是帶著2名孩子與Pak再婚。

目前警方已將2具遺體送往清邁馬哈拉醫院相驗，預計7月21日交還家屬。

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