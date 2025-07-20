　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新婚當日才知「尪還有2妻10孩」！　泰女拒4P當場遭槍斃

▲▼泰女拒「3女共侍1夫」！新婚當日被槍殺。（圖／翻攝自khaosod）

▲Thipphalada得知遭騙婚後，氣得要回娘家，沒想到卻遭新婚夫槍殺。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國清邁一名男子娶了第三任妻子，女方也非第一次婚姻，原以為是2個家庭的新結合，沒想到女方婚後才發現，丈夫竟然還跟前兩任妻子生活在一起，甚至育有10名孩子。而拒絕三妻共侍一夫的她卻因此惹毛新婚丈夫，慘遭對方殺害，男方則在行兇後自轟。大房與二房妻子雖立刻將兩人送院，但最終雙雙不治身亡。

根據khaosod報導，警方7月19日晚間10時15分接獲一起槍擊案通報，與救護人員趕往現場時，發現一具屍體，死者是43歲男子Pak，而在距離遺體不遠處則躺了另一具屍體，是男子36歲的第三任妻子Thipphalada。此外，現場一把9厘米手槍，初步判斷就是作案兇器。

根據調查，Pak於18日上午迎娶第三任妻子Thipphalada，然而儀式結束後，他將女方帶回家中，對方才知道，必須與另外2名前妻共侍一夫，認為自己遭到騙婚，因此決定搬回清邁娘家，且不打算再回來。

▲▼泰女拒「3女共侍1夫」！新婚當日被槍殺。（圖／翻攝自khaosod）

兩人隨即引發激烈爭執，Pak一怒之下，持槍射殺Thipphalada，隨後又以同一把手槍朝自己開槍，Pak的第一任與第二任妻子當時都在現場，嚇得立即將兩人送醫搶救，但兩人已明顯死亡。

從警方提供的一張舊照中可見，Pak與第一、第二任妻子的「三人行」關係良好，照片中第一任妻子緊握他的手，第二任妻子則是靠在他身上。據調查，Pak與第一任和第二任妻子分別生育5人，在與Thipphalada結婚前，三人共同養育10名孩子，而Thipphalada則是帶著2名孩子與Pak再婚。

目前警方已將2具遺體送往清邁馬哈拉醫院相驗，預計7月21日交還家屬。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲女駕駛慘死　目擊者衝上前拉人：小姐對不起，一路好走
乳癌名醫遭公車撞死　欣欣客運董事長自行請辭
無照毒駕撞死人！台中18歲BMW猴「有糖尿病」求脫身
快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
90度鞠躬！公車撞死乳癌名醫　欣欣客運：沒做指差確認

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日參議院投票今開跑！石破茂選前街頭演說拜票　參政黨湧2萬人力挺

新婚當日才知「尪還有2妻10孩」！　泰女拒4P當場遭槍斃

Coldplay抓姦！CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳　真相曝：同名同姓

宿霧災難狀態！薇帕颱風襲菲律賓釀災情　逾10萬人受災

越南下龍灣「觀光船翻覆」增至37死　倖存女淚憶：救不出更多人

煙火Labubu變導彈！空中詭轉90度直衝人類　破9000萬人次觀看

加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

3年前就示警！　日本政府告誡日商：若中國攻台「撤離靠自己」

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

日參議院投票今開跑！石破茂選前街頭演說拜票　參政黨湧2萬人力挺

新婚當日才知「尪還有2妻10孩」！　泰女拒4P當場遭槍斃

Coldplay抓姦！CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳　真相曝：同名同姓

宿霧災難狀態！薇帕颱風襲菲律賓釀災情　逾10萬人受災

越南下龍灣「觀光船翻覆」增至37死　倖存女淚憶：救不出更多人

煙火Labubu變導彈！空中詭轉90度直衝人類　破9000萬人次觀看

加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

3年前就示警！　日本政府告誡日商：若中國攻台「撤離靠自己」

共起創作「活過來的河流」　水道博物館推紀念明信片＋冰品兌換活動

蘆洲媽騎機車載兒左轉要回家　跨線逆向對撞來車！4人重摔送醫

吳思瑤嗆徐巧芯：面臨罷免危機是妳　可回鍋議員「雖然機會渺茫」

塞克斯頓要成為黃蜂領袖！　以學長之姿創造「兄弟情」

哭著上廁所「每尿一滴都煎熬」！徐凱希掛急診…醫驚：再晚就變腎臟炎

黃蜂新秀是K湯鐵粉！　大讚偶像「比柯瑞還強」

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

400萬人注意！3官股銀行接力限縮ATM提款日額　兆豐2度調整

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

國際熱門新聞

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

Coldplay抓姦　CEO妻po文親曝：官司開打

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

煙火Labubu變導彈！空中詭轉90度直衝人類　破9000萬人次觀看

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

Coldplay演唱會抓姦！　美媒驚爆女HR也已婚

抱小三看Coldplay　CEO恐賠「天價贍養費」

少女戲水失蹤　記者採訪「踩到遺體」嚇壞

濟航空難責任甩鍋！家屬氣炸　官方報告喊卡

更多熱門

相關新聞

薇帕來襲！宿霧災難狀態　菲國10萬人受災

薇帕來襲！宿霧災難狀態　菲國10萬人受災

薇帕颱風（Wipha，菲律賓命名為Crising）挾帶強風暴雨侵襲菲律賓，出現淹水、樹木倒塌、土石流等災情，道路、橋樑無法通行，上千人滯留港口，至今導致3人受傷、4人失蹤，總計10萬多人受災。中部城市宿霧等地已於18日宣布進入災難狀態。

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

關鍵字：

泰國男子三妻槍殺東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

Coldplay抓姦　CEO妻po文親曝：官司開打

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面