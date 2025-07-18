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改善藥癮更生人多重困境！更保南投分會反毒有功獲總統賴清德表揚

▲▼更生保護會南投分會獲得「114年反毒有功人士及團體」獎，由總統賴清德頒獎。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會南投分會獲得「114年反毒有功團體」獎，由總統賴清德（左）頒獎，南投分會主委鄭家珍（右）代表領獎。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會南投分會因反毒有功，6月間獲總統賴清德頒獎表揚！更保南投分會長期與南投地檢署攜手合作，針對藥癮更生人所面臨的多重困境，提供個別化輔導計畫，推動社區反毒宣導與友善支持網絡。創新且系統化的輔導機制，有效降低再犯率，有幸獲選為本次「毒品戒治組」代表團體。

「114年反毒有功人士及團體頒獎典禮」於114年6月24日假國家圖書館舉行，賴總統清德與行政院卓院長榮泰親臨出席，表彰在防毒、拒毒、緝毒與戒治領域表現卓越的個人與團體。更保南投分會經法務部推薦，榮獲「反毒有功人士團體獎」殊榮。法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝、南投地檢署檢察長郭景東均出席典禮，表達高度肯定與祝賀。

更保南投分會長期與南投地檢署合作，針對藥癮更生人所面臨的多重困境，整合社政、衛政、勞政、教育及司法等資源，提供個別化輔導計畫，推動社區反毒宣導與友善支持網絡，落實預防、戒癮與復歸三位一體的服務模式。並特別關注更生人在就業、家庭與心理支持等方面的需求，攜手南投就業中心與草屯療養院茄荖山莊，辦理就業能力課程並提供專業戒癮環境，實踐法務部「公私協力、貫穿式保護」理念。其創新且系統化的輔導機制，有效降低再犯率，獲選為本屆「毒品戒治組」代表團體。

對於獲獎，南投地檢署檢察長郭景東表示，更保南投分會深入個案輔導與追蹤，在毒品防制與復歸實務上扮演關鍵角色。他強調：「戒癮不是結束，而是重新開始。感謝南投分會以專業與耐心守住更生人的希望，真正將司法保護延伸至人與家庭的重建。」而更保南投分會主任委員鄭家珍也提到，此次獲得國家肯定，是對全體同仁多年努力的最大鼓舞。他指出：「我們相信每位迷失的人都有重新選擇的能力。未來將持續優化服務、強化跨機關合作，擴大對更生者及其家庭的支持，建構更完整的復歸網絡。」

▼南投分會獲「114年反毒有功人士及團體」獎，更保董事長張斗輝（左3）到場致敬。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼更生保護會南投分會獲得「114年反毒有功人士及團體」獎，由總統賴清德頒獎。（圖／臺灣更生保護會提供）

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