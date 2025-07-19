記得「小馬雲」嗎？被資本收割10年　父：我們是叫花子網紅

記者任以芳／綜合報導

還記得曾長相酷似阿里巴巴創辦人馬雲而爆紅的江西男童范小勤嗎？十年前一度被譽為「小馬雲」，一度多次受邀出席活動，進入「明星學校」就讀，甚至被視為「潛力股」培養。如今十年過去，這位曾被光環籠罩的孩童重回農村生活，父親范家發近期接受媒體訪問，說了一句「我們一家是叫花子網紅」，說出這幾年命運的無情與流量熱潮的殘酷。

綜合陸媒報導，2015年一張在網上瘋傳的照片，讓年僅7歲的范小勤意外走紅。照片中的他笑容稚氣，卻又酷似阿里巴巴創辦人馬雲，迅速吸引媒體和網民的目光。

▲ 范小勤被資本包裝成「小馬雲」，冷血收割他的童年 。（圖／翻攝 百度）

敏銳的商業嗅覺隨即而至。一家經紀公司找上門，把這個農村孩子包裝成「小馬總」、「阿里太子爺」「小馬雲」，為他換上西裝、戴上領結，走上各種商演舞台與綜藝節目。他的出場被精心設計，站在豪車旁、背後是醒目的品牌招牌，觀眾報以笑聲與掌聲。他的每一句話、每一個手勢，都成了流量密碼。

那時的范小勤不過八歲，還不懂什麼是「IP價值」。他的父親范家發回憶，當時經紀公司遞來合約，他甚至連「經紀公司」這四個字都沒看清。

這場看似成功的商業運作背後，並沒有真正給這個家庭帶來根本性的改變。范小勤的學習被嚴重忽視，儘管被送進特殊學校，實際學習內容卻形同虛設，更多時候只是老師陪著拍照、打卡。「那不是讀書，是走流程。」一位知情人士說。

隨著年齡增長，范小勤的發育異常逐漸顯現。他的身高停滯不前，語言和邏輯能力也明顯落後，連基礎的加減法都無法完成。他像個長不大的孩子，始終停留在兒童階段。而他身上出現的可疑針眼痕跡，更引發外界對他曾遭過度操弄的質疑。

他的家庭也被流量捲入，殘疾的父親、智力低下的母親、居住的是他人捐建的房屋，收入來源主要依靠直播打賞與偶爾的紅包。2021年，范小勤被鑑定為智力二級殘疾，經紀公司以「無法配合演出」為由，與之解約，他回到了最初的鄉村。

遠房表哥黃新龍以「幫扶」為名，帶著他拍攝短影音、在縣城經營大鍋菜餐館，招牌上打著「小馬雲同款菜」的字眼。每到週末，餐館門口擠滿遊客，手機、相機閃個不停。有人讓他跳舞、合照、說台詞，他便重複那句早被安排好的「我要掙錢娶媳婦」。

▲ 「小馬雲」網路圍觀、資本收割，十年過去幾乎一無所有 。（圖／翻攝 百度）

諷刺的是，有記者採訪時問，「你知道帳戶有多少錢嗎？」范小勤想了想，小聲說，「我不知道怎麼數。」

范小勤的父親曾無奈地說，「我們一家是叫花子網紅，根本沒賺到錢。」這不是一句自嘲，而是對社會觀感最痛的諷刺。

網路流量紅利被層層盤剝，表哥開豪車住別墅，而范小勤的銀行卡裡僅剩零星餘額。更諷刺的是，他仍被鑒定為「智力二級殘疾」，認知能力停留在兒童階段，連基礎算術都難以完成。

不少大陸評論稱，范小勤事件暴露的不僅是監管缺失，更是價值體系的潰敗。兒童網紅權益保護形同虛設，智力殘疾少年淪為直播工具，《未成年人保護法》在流量面前不過是擺飾，難以做到保護功能。