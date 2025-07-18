逼女足抽血「把人體研究當兒戲」枉為人師！醫怒：這是人性敗壞

▲師大抽血換學分事件，教育部次長張廖萬堅（圖右）及朱俊彰（圖左）出面說明。（圖／記者許敏溶攝）



記者施怡妏／綜合報導

師大女足抽血案延燒，教練周台英已被校方認定構成對學生的霸凌，北檢日前進入師大查扣檢體，展開全案偵辦。醫師廖繼鼎痛批，根本是把「人體研究」當作兒戲，不只是違反《人體研究法》，更是踐踏醫學倫理、踐踏師生信任、踐踏人應有的尊嚴，「這群人，根本枉為人師。」

血液腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書發文，看了最近的師大女足抽血案，心中只有一個字「怒」，身為行醫三十年的腫瘤醫師，最無法接受的事情就是「把人體研究當兒戲」。醫師廖繼鼎指出，只是想好好畢業的大學生，卻被威脅「不抽血就不給學分」，不是病人，卻被當成病人；不是志願者，卻被當成實驗體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「抽血每天三次，還要自己回繳費用給球隊？這還是人做的事嗎？」醫師廖繼鼎表示，該研究背後涉及國科會每年900萬元的研究經費，這些是納稅人的血汗，為了支持科學、造福人群，卻遭濫用成包裝霸凌的手段，「打著研究之名傷害學生」。

醫師廖繼鼎怒批，從非護理背景人員執行抽血、後補簽同意書、到教評會層層包庇，這已不是單一疏失，而是整個體制的腐敗與人性敗壞；醫學研究有嚴格規範，每一份同意書、每一次抽血都應出自個人自願與清楚理解，更何況，這些學生根本不是病人。

他呼籲，「這不是單一事件，而是整個系統必須徹底反省」，不只是罰錢了事，這樣的人不應再進實驗室，更不應再教書育人，「這群所謂的『研究主持人』，你們不配做老師」。最後他向受害學生喊話，「你們不是研究工具，你們有尊嚴，這個社會虧欠你們一個公道，也請繼續勇敢站出來，說出真相。」