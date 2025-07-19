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鹿兒島地震與「南海海槽地震」無關？專家打臉氣象廳　曝關鍵共通點

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本若發生南海海槽大地震，恐將引發34公尺高的海嘯。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣吐噶喇群島自6月21日起已發生超過2000次震度1以上的有感地震，其中有8次是震度5弱以上，讓當地居民身心俱疲。儘管氣象廳強調，吐噶喇群島的連環地震與可能在未來30年內發生、機率高達80%的南海海槽大地震「毫無關聯」，但是專家卻不認同這個說法。

根據FRIDAY報導，東京大學地震研究所名譽教授笠原順三指出，吐噶喇群島位於菲律賓海板塊往歐亞板塊下方擠壓的邊界西側上，而菲律賓海板塊上方覆蓋著含有海水的沉積物。當沉積物因壓力與溫度上升而釋放出水分時，會與下方的岩石混合，在較低溫下形成岩漿，並沿著海底裂縫上升，進一步擠壓島嶼結構，將吐噶喇群島朝南北方向推擠，使地殼活動加劇。

另一名專攻地震學的東京科學大學理學院教授中島淳一補充說，海底下的水或岩漿等「流體」，一旦進入活動斷層或板塊邊界，就可能扮演潤滑劑的角色，讓斷層更容易滑動，造成巨大地震。他指出，2011年311大地震前也觀測到「慢地震」現象，這正是流體進入斷層的徵兆。而2024年1月能登半島地震發生前，當地的地震活動也早已異常頻繁，極可能與流體滲入有關。

儘管目前氣象廳明確表示，吐噶喇群島的連環地震與最大震度恐超過7的「南海海槽大地震」無關，但專家卻不完全認同這個說法。關西大學特別任命教授、同時也是防災專家的河田惠昭指出，這兩者其實都與菲律賓海板塊下沉造成的能量累積有關，因此「毫無關聯」的說法恐怕過於武斷。

東京大學名譽教授笠原順三也認為，不能排除南海海槽地震風險正在升高的可能性。他強調，在這種情況下，民眾應該提高警覺，平常就做好萬全準備，而不是在災難發生時才臨時應對。

事實上，日本政府的中央防災會議早在3月就發布了南海海槽地震的最壞情境評估，預估將引發高達34公尺的海嘯，死亡人數可能上看29萬8000人。不過河田惠昭卻認為，這項推估仍太保守，尤其都市地區的疏散準備不足，一旦發生強震與海嘯，死傷恐怕遠超預期。

他強調，國家目前的模擬指出，地震發生30分鐘內太平洋沿岸會遭遇致命海嘯侵襲，但實際上都市地區恐怕也會被海嘯波及。根據計算，大阪、名古屋等城市區域在地震發生2小時內也將面臨海嘯威脅。考量都市人口密集，且居民對劇烈搖晃與緊急疏散未必有經驗，河田預測，實際死亡人數恐將高達50至60萬人，包括災後因種種因素死亡的「災害關聯死」。

 
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