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擁抱核電成減碳解方？日本關電「擬建核電機組」　將重啟地質調查

▲▼日本福井縣美濱核電廠空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福井縣美濱核電廠空拍照。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本關西電力公司近期啟動新一波核電興建評估，計畫在福井縣美濱原子力發電廠內外進行地質等相關調查，以評估興建次世代核反應爐的可行性。如最終成案，將成為2011年東日本大地震與福島核災以來，日本首座實際啟動新設程序的核電廠，引發外界關注。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，關西電力公司已明確表態，將正式推動新建核電廠的評估作業，最快下週起向福井縣等地方政府展開說明。關電曾於2010年起針對美濱原發1號機展開替代機組的地質調查，但在2011年福島核電廠事故後被迫中止計畫。

如今，關電將重啟相關調查，聚焦在美濱廠區內外的地質與地形，從零基礎重新審視建廠可能性。

目前關電在福井縣內擁有7座核電機組，為全日本最多，但其中5座運轉已逾40年限，老化問題開始浮現。雖然日本政府已開放將核電機組使用年限延長至60年；但若啟動新建，從調查、設計到建造至少需時20年，時間成本龐大，因此新設與汰舊換新一直是電力業界待解的課題。

今年2月，日本政府在最新《能源基本計畫》中，首度明確允許在廢爐機組的原址，由同一電力公司興建次世代反應爐。該計畫也刪除了福島核災後制定的「盡可能降低對核能依賴」字句，改以將核電比例於2040年提升至約20％為目標，對應碳中和長期戰略。

在政策轉向之際，日本經濟產業省6月亦擬定新補助機制，允許電力公司透過電價回收建設成本的追加費用，為核電新建計畫提供財務支撐。對此，關電社長森望表示，目前確實已進入「必須開始研議新建的時機」，但也強調仍需審慎評估經濟效益，並盼政府持續提供支援。

關電高層於7月18日指出，當前環境與震災初期相比已有明顯變化，「與311大地震剛發生時相比，如今願意正視核能發電作為減碳手段與認證其價值的人變多了。我們所處的環境已然不同。」

此番言論，突顯出日本社會氛圍與能源政策思維的轉變，亦被視為關電積極重啟新建核電步伐的重要動力。因此，若該計畫最終獲得核准並實施，將代表著日本自從經歷福島核災以後，首度重啟核電新建作業。

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