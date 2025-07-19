北海道棕熊被射殺！DNA結果出爐　證實是「4年連殺2人」當事熊

▲北海道遭射殺的棕熊已確認就是襲擊害死送報員的熊隻。(示意圖／達志影像／美聯社)



記者王佩翊／編譯

日本北海道福島町12日發生一起送報員在送報途中遭野生棕熊襲擊死亡事件，專家將從現場採集到的體毛進行DNA鑑定，發現竟與4年前造成另一名70多歲婦人死亡的棕熊屬於同一隻個體。當地獵人在警方的指示下，18日凌晨已射殺一頭熊，經過DNA比對，確認就是攻擊送報員與70多歲女性的同一個體。

根據《日本放送協會》報導，北海道立綜合研究機構指出，他們針對案發現場附近的草叢、死者衣物以及被翻亂的垃圾場等7處地點展開調查，從其中4處採集到熊的體毛，經過DNA比對後，確認這些毛髮與2019年襲擊老婦人的棕熊完全一致。當初相關單位根據足跡及其他跡象一度推測現場可能出現2頭熊，但後續分析顯示，實際上都來自同一頭雄性棕熊。

事件發生後，當地獵人紛紛出動，18日凌晨2時有居民通報稱，在自家窗外看到一頭熊，而當時正在附近巡邏的獵人也在灌木叢中找到熊的蹤跡，但由於當地屬於住宅區，根據法規，獵人不可以使用獵槍，因此必須由隨行警官下達開槍命令。獵人隨後從5公尺外正面朝棕熊開了2槍，第一槍是致命傷。

根據北海道當局的最新消息，DNA鑑定結果證實，被射殺的棕熊就是攻擊送報員與4年前襲擊70多歲女性的熊。