川普為淫魔富商震怒！　轟華爾街日報「垃圾」求償百億美元

▲美國總統川普提告。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普控告《華爾街日報》及其母公司新聞集團、媒體大亨梅鐸與兩名記者，指控其誹謗，並求償至少100億美元。該報日前透過報導稱，川普曾於2003年寫給「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一封帶有性暗示的生日賀信，引發爭議。川普否認與此信有關，強調信件是偽造的，並揚言讓梅鐸出庭作證。

根據《美聯社》、《路透社》，川普於當地時間18日在佛州南區聯邦法院提起訴訟，稱報導內容惡意捏造，對他造成重大財務與名譽損害。報導所揭信件，據稱出自一本送給艾普斯坦的生日賀卡，內容包括多行打字文字，背景是手繪裸體女性輪廓，最後署名為「Donald」，並寫道，「生日快樂——願你每天都有新的美好祕密。」

川普否認信件為本人所寫，並在社群平台Truth Social發文表示，這並不是他的用語風格，「我也不會畫畫」，並稱《華爾街日報》是「一份垃圾報紙」。他透露已與報社擁有者梅鐸及總編艾瑪•塔克（Emma Tucker）對話，明確表示該信為偽造。

報導指出，這封賀信是由聲名狼籍的英國名媛、也是艾普斯坦的前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）所收集，收錄於2003年艾普斯坦50歲生日相簿中。艾普斯坦2006年才首次遭性犯罪指控並達成認罪協議，2019年再次被捕後於獄中輕生，未等到受審。川普則強調，早在艾普斯坦遭法律調查前，就已與其斷交。

▲川普與當時女友梅蘭妮亞、艾普斯坦（右2）與前女友麥絲威爾（右1），2000年2月在佛州一場聚會上合影。（圖／VCG）

事件引爆後川普支持者的不滿，尤其針對美國司法部先前承諾公開更多與艾普斯坦案有關的檔案，卻又臨時喊停。美國司法部於7月7日發布備忘錄，稱艾普斯坦為輕生身亡，且並無「罪證名單」或勒索名人證據，導致保守派群體質疑政府隱瞞真相。

在輿論壓力下，川普表示已指示美國司法部長龐迪（Pam Bondi）向法院申請解封艾普斯坦與麥絲威爾案的大陪審團筆錄。司法部18日向曼哈頓聯邦法院正式提出動議，副部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，社會對艾普斯坦案件高度關注，這些筆錄是「美國歷史關鍵時刻的重要資料」。

依照聯邦政府規定，大陪審團筆錄通常保密，僅在特定情況下可公開，如司法程序需要或被告提出請求等。即便法官准許釋出，部分內容仍會因隱私與安全考量而被遮蔽處理。是否能如川普陣營所願完全公開，仍有待司法進一步裁定。

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