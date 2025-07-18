假AI代操外匯「2年吸金詐騙11.6億」　VIG微資15人起訴

▲VIG吸金集團首腦高振雄詐騙11.6億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子高振雄自創先鋒國際投資集團(VIG集團)，透過微資有限公司在台宣傳創新AI系統，可代客操作外匯買賣，從2020年到2022年內，吸金11億6千多萬元，台北地檢署18日依《銀行法》非法吸金、《刑法》加重詐欺等罪，起訴高振雄與同夥等15人。

起訴指出，高振雄與現已死亡的陳建良自稱是來自香港的VIG集團代表，找來陳韋良負責聯繫架設假的投資網站與交易平台，安排專責帳務與客服人員後，由林志昇、謝穎與微資公司負責人黃麗蘭等人擔任業務，在台北、台中等地咖啡廳或辦公室舉行說明會，招攬投資人。

▲陳韋良負責聯繫設計假的外匯交易網頁。（資料照／記者劉昌松攝）

微資宣稱「VIG投資方案」是透過AI人工智慧方式操作外匯，且為了避免產生高額外匯交易手續費，所以一律以泰達幣(USDT)交易，且每投資單位最少要1000USDT，保證每月報酬4%到6%，被害人看著VIG網頁上的假帳以為有獲利，實際上資金都流入高振雄口袋，直到後期有投資人沒領到利息才提出檢舉。

▲戴筱翎負責VIG後台出金記帳等會計工作。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查，VIG吸金詐騙金額高達11億6441萬1805元，除依法將高振雄等人提起公訴外，並已查扣多名被告名下的瑪莎拉蒂、房產與勞力士名錶等資產，戴法院判刑後，可用來填補被害人損失。