獨／老公牌舌尖藥膏！她下面好癢求診　女醫「神補刀」禍主

▲張美玉醫師在臉書分享一個「下面好癢」的故事，提醒女性要注意私密處健康 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子來到泌尿科求診，她表示自己的下體很癢，結果負責診療的醫師張美玉發現是因為性行為造成的癢，張美玉忍不住幽默的說：「性行為不是可以止癢」嗎？當場讓診間的嚴肅氣氛變成了歡樂氣氛。

張美玉醫師在自己的粉專上分享了這則故事，她表示有自己熟識的女性護理人員來求診，看診的原因是因為「下面好癢，抓了都快破皮」？張美玉先是分析有沒有可能是因為「天氣太熱流汗造成？還是有沒有可能是性行為」？結果這名女患者回答說：「對啦！兩天前跟我老公做完那件事以後就開始很癢了啦」。

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張美玉進行內診之後，確認是陰道發炎，陰道分泌物延伸到外陰口導致會陰部整個發炎紅腫」，這就是患者下體搔癢的原因，所以醫師立刻幫忙擦藥，女患者就說「「啊！好舒服馬上就不癢了」。不過由於兩個人算是熟識，所以張美玉就開起玩笑對女患者說「性行為不是可以止癢嗎？還是請你老公把舌頭伸出來藥膏沾在舌尖上，請老公用舌尖幫你把藥膏塗上去」，結果從事護理師的女患者畢竟也是看過大場面，絲毫不介意，當場也笑了出來。

不過張美玉醫師也提醒女性要注意私密處的健康問題，她強調女性下體搔癢可能是多種原因造成的，包括感染、皮膚問題、過敏、荷爾蒙變化等。 若搔癢持續或伴隨其他症狀，如異常分泌物、疼痛、灼熱感，還是建議尋求專業醫師協助，不要因為害羞而亂買藥來擦，才能對症下藥。