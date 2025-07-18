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高雄丹娜絲颱風農損破1.1億！爭取第4波現金救助　15品項出爐

▲▼高雄丹娜絲颱風農損破1.1億！爭取第4波現金救助　15品項出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄丹娜絲颱風農損破1.1億。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄地區受到丹娜絲颱風影響，至今（18）日上午10點止，累積農損已超過1億1,846.3萬元，市府再成功爭取第四波救助，包含10個行政區共15項救助。經農業部公告，自7月19日至8月1日止受理農民申報，農業局將持續與各公所積極查報，全力爭取救助。

高雄地區受到丹娜絲颱風強大風雨影響，市府農業局已成功爭取三波救助，包含西瓜、香瓜、苦瓜、胡瓜、香蕉、芭樂、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜及短期葉菜類等，市府農業局及各區公所依照陳其邁市長指示持續查報本市受災作物品項。

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▲▼高雄丹娜絲颱風農損破1.1億！爭取第4波現金救助　15品項出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄爭取第4波農損現金救助，15品項出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局向農業部成功爭取蓮藕（湖內）、洋香瓜（燕巢）、西施柚（燕巢）、文旦柚（仁武、路竹）、紅龍果（六龜）、青割玉米（旗山）、食用玉米（彌陀）、蔥（彌陀）、芋頭（湖內）、毛豆（旗山）、蓮霧（六龜）、花椰菜（路竹）。

另外還有水平棚架網室-塑膠布、網（燕巢、六龜、美濃、杉林、旗山）、水平棚架網室-整體結構（阿蓮）、塑膠布溫網室-塑膠布、網（阿蓮）共15項第四波農產業救助，經農業部公告自7月19日至8月1日止於土地所在地公所受理農民申報，其餘災損各區公所仍積極查報中。

農業局局長姚志旺表示，農業局會持續依照市長指示積極爭取救助，再次感謝農業部公告高雄市農產業現金救助，協助本市農友復耕，並提醒請本市在上述行政區種植相關作物及設施受損損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照。

另外，農友也務必於8月1日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

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