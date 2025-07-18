城中城大火燒光20年積蓄！高雄冷氣師傅淪藥頭　賣毒給學徒

▲城中城大火一夜燒光20年積蓄！冷氣師傅淪藥頭販毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名44歲邱姓冷氣師傅，過去在鹽埕區城中城大樓一樓經營電器行，沒想到2021年一夜大火，將他20年家當積蓄全燒光，經濟壓力大因而染上吸毒惡習，淪為「藥頭」販毒牟利，甚至供毒給他的2名學徒吸食。警方循線展開追查，在邱男租屋處當場將他逮捕，並搜出海洛英、安非他命、大麻等毒品，訊後移送台灣高雄地檢署偵辦。

據了解，邱男經營二手冷氣買賣、維修生意，但在2021年城中城大火時，經營的電器行一夜被燒光，雖然他與太太幸運逃過一劫，但20年積蓄全都沒了，後續經濟陷入困境，沾染上吸毒惡習。

高雄市刑事大隊偵查第四隊11分隊上月查獲一名藥腳溯源，發現曾有吸毒前科的邱男涉嫌販毒，組成專案小組展開追查。

▲▼冷氣師傅淪藥頭販毒，2學徒也淪陷。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方待時機成熟持搜索票攻入邱男位於鼓山區的租屋處，當場查獲邱男，並查扣第一級毒品海洛因22包(毛重約118公克)、第二級毒品安非他命5包(毛重約104公克)、大麻28包(毛重約180公克)及電子磅砰、新臺幣5萬1200元等證物。

經調查，邱男自述收入無法支付昂貴毒品價格，才鋌而走險，由施用毒品轉為販賣毒品。而他吸毒時被其他學徒發現，竟轉而提供毒品給學徒嘗試，2學徒一試成癮，甚至把工資換成毒品吸食，警方後續也逮到44歲周男、42歲柯男2名學徒及69歲賴姓藥腳。

警方表示，全案分別依違反違反毒品危害防制條例販賣毒品、施用毒品等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，後續持續擴大偵辦中。