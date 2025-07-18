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最新詐騙手法！看「迷片」要驗證財力　他為「解鎖」狂噴68萬

▲▼ 宜蘭一男子遭網路情色詐騙68萬。警方於超商埋伏順利逮捕前來取款的車手。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭一男子遭網路情色詐騙68萬。警方於超商埋伏順利逮捕前來取款的車手。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、潘鳳威／宜蘭報導

宜蘭市一名男子日前遭人誘騙加入一個主打色情「迷片」群組，對方以「驗證財力」為由，要求男子先匯款以解鎖更多，男子前後共匯出68萬元，才驚覺受騙。警方接獲報案後設局誘捕，成功逮捕外籍車手，並持續追查詐團主嫌。宜蘭警方提醒，暑假為詐團招募車手高峰，年輕人切勿因貪心而犯法。

51歲陳姓男子日前透過臉書交友，對方聲稱能帶他加入一個號稱能觀賞色情「迷片」的私密群組。對方以要先驗證財力為由，要求陳男先匯款才能解鎖更多影片，並安撫陳男確認財力後可全額退款，要其別過度擔心。

陳男信以為真，前後匯出10筆款項共68萬元。直到後來察覺有異，要求退款時，對方竟進一步要求支付「解款費」70萬來解除帳戶設定。陳男才驚覺被騙，憤而報警。

▲▼ 宜蘭一男子遭網路情色詐騙68萬。警方於超商埋伏順利逮捕前來取款的車手。（圖／記者游芳男翻攝）

警方獲報後，研判為情色詐騙話術，協助陳男與詐騙集團周旋並約定面交，於本月16日中午在宜蘭市光復路一間超商埋伏，當場逮捕前來取款的36歲馬來西亞籍車手，全案依詐欺罪嫌移送法辦，並向上追查詐團幕後主嫌。

宜蘭分局今(18)日舉辦「打詐專案」說明會，偵查隊長林偉葳表示，此案是警方與被害人密切合作下的成功案例，與另兩起詐欺案同樣在48小時內偵破。宜蘭縣警局局長劉炯炫指出，今年截至6月底，警方與金融機構及超商合作，共攔阻184起詐騙案件，保住民眾財產逾1億元，較去年同期增加24件，金額成長604萬元。

警方也提醒，暑假期間是詐騙集團招募車手高峰，常以「高薪打工」誘惑學生擔任車手或出借帳戶，淪為詐欺共犯。宜蘭今年上半年已查獲13名少年涉案，劉炯炫呼籲年輕學子勿因一時好奇或貪圖報酬而犯法。

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