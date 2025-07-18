獨／網紅孫生又挨告！撩妹色喊：愛愛很重要　她慘遭拍臀摸大腿

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▲孫生擔任《拳願之星》第二季評審，又爆出他性性騷擾挨告。（圖／翻攝自孫生、fof_fightclub IG）

記者黃宥寧／台北報導

又挨告！網紅「反骨男孩」前成員孫生（本名孫羿泩）捲入多起性騷風波，除被判性騷擾罪可易科罰金，又遭B女控偷拍性愛影片，近日再被第3名女子（C女）指控，稱孫生曾透過Instagram傳送性騷擾訊息，還在工作室對她伸出鹹豬手、觸摸大腿並拍打臀部。士林地檢署偵結，予以不起訴，原因曝光。

據了解，C女（化名）指出，2024年1月間曾透過Instagram收到網紅孫生（本名孫羿泩）傳送的多則私訊，內容涉及性暗示與不當言語，例如「愛愛是很重要的環節」等，讓她感到不舒服。

隨後於同年2月2日14時許，在士林區某工作室內，對她出言「做愛」等與性相關詞語，並趁女方坐在身旁疏於防範之際，以手碰觸其大腿及下體，甚至於其起身時拍打其臀部，涉嫌性騷擾行為。

C女當下雖未立即提告，直到同年4月才鼓起勇氣前往派出所報案。警方受理後傳喚孫生說明，惟他未到案，警方只得將案件移送士林地檢署偵辦。

不過，該名C女後續主動撤回告訴，檢方遂依《刑事訴訟法》第252條第1項第1款，對孫生作不起訴處分。

回顧孫生一連串爭議，2024年7月他與A女、B女在台北聚餐時，被控言語性騷並拍打A女臀部，台北地院審理後，依《性騷擾防治法》判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

此外，今年5月，台北地檢署為調查妨害性自主等案件，指揮市刑大取得搜索票，對孫生住家與公司登記處所執行搜索，查扣手機及電磁紀錄，並於5月28日拘提孫生，翌日移送複訊。孫生當時面對媒體僅低調表示：「證據都給警方了。」檢方諭令他以新台幣50萬元交保，限制出境、出海，並核發保護令，以保障被害人安全。

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