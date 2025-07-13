高雄空大傳教授性騷！女大生不忍了　畢典向副市長下跪討公道

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立空中大學今日（13日）舉行畢業典禮，現場卻發生令人震驚的一幕。一名王姓女畢業生在典禮上突然下跪，向出席的副市長李懷仁陳情，控訴校內一名教授長期對她進行言語性騷擾，並指控校方處理態度敷衍，令她身心飽受煎熬。

▲王姓女畢業生向副市長李懷仁下跪陳情。（圖／民眾提供）

據王姓女畢業生指控，該名教授已經有長達兩年時間，幾乎每堂課都會在介紹她上台時，公開提及她是單親媽媽，並要求同學幫她介紹對象。王同學表示，她曾試圖拒絕，但礙於學分壓力，只能被迫配合。她甚至提到，連她未成年的孩子都曾疑惑「老師是在笑我們沒爸爸嗎？」，這對孩子們的身心造成了嚴重傷害。

王同學進一步指出，由於這名教授的公開言論，導致她單親且懷孕的狀況被同學指指點點，承受巨大壓力，甚至因此就醫身心科，一度萌生輕生念頭。

▲王姓女畢業生掩面哭泣離開。（圖／民眾提供）

更令人不安的是，王同學陳述在面授課程上，教授竟在課堂中突然點名她，並追問她是否穿過比基尼，讓她感到極度不舒服與變態。甚至有一次在男同學面前，再次追問王同學小孩的父親是誰，即使王同學明確表示這是私事，教授仍持續八卦詢問，讓她感到「很不舒服、很噁心、很丟臉」。

王姓女畢業生表示，她曾多次向校方反映這些性騷擾行為，但處理過程一再拖延。她指出，雖然性平事件於去年12月27日受理通報並接受調查，但卻「一延再延將近半年多」，至今仍無明確結果。

王同學表示，由於長期遭受不當言行對待，且校方處理不力，導致她身心受創嚴重，需要身心科就醫並接受心理諮商。現在畢業典禮上向高雄市副市長李懷仁下跪陳情，希望能引起市政府的重視，徹底調查高雄市立空中大學的管理問題，並為她及孩子們討回一個公道，同時呼籲陳其邁市長秉公處理，查明真相，還給弱勢家庭的百姓一個正義和公道。

據此，空大目前初步回應，關於校內性騷擾一案，本案因涉及學生與相關人隱私不便透露訊息，但目前學校積極調查中，並強調不會因為學生畢業後，案子就從此沉寂，刻正查明蒐集資料中。