印度女大生「校內自焚」驚悚畫面曝光！　系主任噁逼她上床

▲印度女大生在校園內自焚。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）一名女大生不堪系主任長期性騷擾，在校園走廊自焚，全身95%灼傷，一名試圖救援的同學也遭70%燒傷，2人仍在醫院搶救中。

《新德里電視台》報導，受害者在法基爾莫漢學院（Fakir Mohan College）就讀綜合教育學士課程，7月1日向校方投訴稱，系主任薩胡（Samir Kumar Sahu）持續要求自己提供「性服務」，還威脅若不配合就要毀掉她的前程。儘管校方承諾7天內處理，卻遲遲沒有動作。

7月12日，女大生與其他同學在校門口抗議，卻突然衝去校長辦公室，隨後在身上淋汽油自焚。她渾身著火在走廊奔跑的畫面，全被監視器拍下，只見一名男性試圖伸出援手，但因為自己的T恤著火，忍不住逃開。

校長戈什（Dilip Ghosh）強調申訴案已經登記，委員會正準備提交報告。他表示，女大生曾親自到他辦公室指控系主任惡行，他也應對方要求，把系主任叫來辦公室對質，但「薩胡否認所有指控，這名女子也立場堅定。」

目前狼師薩胡與校長戈什都已經被停職處分，薩胡更是已經被捕。警方證實，「多個小組正在蒐集證據，任何有過失的人都將被究責。」該邦高等教育部長蘇拉吉（Suryabanshi Suraj）強調「將對他們採取嚴厲行動」。

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