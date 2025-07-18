遊馬國被勒索性騷逼陪酒　台灣網美：涉案警察應被懲處革職

▲馬來西亞警方已展開調查，妍兒稱，希望涉案員警能受到懲處，應該被革職。（圖／翻攝當事人IG）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣網美妍兒在馬來西亞遇上黑警勒索及性騷擾未遂一事引發關注，大馬警察已證實將展開行動，稱絕不包庇任何違法警察。妍兒受訪時稱，希望涉案員警能受到懲處，應該被革職，有必要整肅警隊風氣。

▲網美妍兒PO出自己的旅遊經歷，呼籲網友去馬來西亞旅遊時要注意安全。（圖／翻攝當事人IG）

整起事件要從7日說起，妍兒透露，她與家人當晚搭乘Grab計程車前往吉隆坡SS2夜市途中，車輛遭到7至8名穿警察制服的執法人員攔截臨檢，儘管配合出示護照，但因不慎誤觸手機錄影快捷鍵引發警察不滿，對方強行拿走手機，威脅罰款1萬馬幣（約6.9萬元新台幣）或上銬到警局」。

警察要求妍兒將手機語言改為英文，操作手機刪除影片，還翻查她的旅遊照片及銀行應用程式，逼問帳戶金額並要求支付現金。警察不僅持續威脅她，還提出「給我1000馬幣（約6921元新台幣），下班後跟我一起去酒吧喝酒，我就放妳走」，最終家人湊足300馬幣後，警察才釋放她。

▲▼馬國男警傳訊說要去洗澡，等等跟妍兒去喝酒。（圖／翻攝當事人IG）

然而這一切還沒結束，妍兒指出，警察多次聯絡她並親自前往她原本入住的飯店尋人，還透過 WhatsApp嗆，「我洗澡跟準備一下自己約30分鐘，然後就去接妳」，看到妍兒不回後就嗆「我剛才救了妳，妳就這樣對我嗎」、「我會把錢還妳，出來見我一下就好」。最終，妍兒封鎖警察聯絡方式，並於7月8日平安返台。

消息曝光後，妍兒得到馬來西亞網友、國會議員及媒體的關心。她說，之所以選擇公開此事，是不希望未來再有人遇上類似事件。此案在馬來西亞台北經濟文化辦事處的協助之下立案調查。

▲妍兒說，之所以選擇公開此事，是不希望未來再有人遇上類似事件。（圖／翻攝當事人IG）

針對此案，馬來西亞警方17日證實，援引刑事法典384條文（勒索）進行深入調查，且嚴厲看待此事，對於員警違法行為、毀損警隊聲譽，警方絕不包庇容忍。

妍兒接受中國報採訪時提到，希望涉案員警受到懲處，應該要被革職，整肅警隊風氣，避免部分害群之馬繼續待在單位內，以免這類員警對社會或人民做出不當行為。