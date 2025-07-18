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台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完「我先去洗澡準備」她路邊爆哭

▲▼台網美遊馬來西亞遇黑警「勒索+性騷擾」　她路邊爆哭被迫與家人分開。（圖／翻攝當事人IG）

▲網美妍兒PO出自己的旅遊經歷，呼籲網友去馬來西亞旅遊時要注意安全。（圖／翻攝當事人IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

擁有3.5萬名追蹤者的網美妍兒近日在個人Instagram發文，分享她在馬來西亞旅遊期間遭遇警察勒索及性騷擾未遂的驚悚經歷。她呼籲有計劃前往馬來西亞的遊客提高警覺，避免成為下一個受害者。

妍兒在IG分享全程經歷表示，她與家人7日晚間搭乘Grab計程車前往吉隆坡SS2夜市途中，車輛遭到約7至8名穿制服的警察攔截臨檢。她配合出示護照，卻因不慎誤觸手機錄影快捷鍵，引發警察不滿指控她偷拍，並強行拿走手機。妍兒解釋自己是誤觸鍵盤，甚至當場示範操作，但警察不聽解釋，反而威脅她「罰1萬馬幣（約6.9萬元新台幣）或上銬到警局」，並禁止她使用翻譯軟體或求助外界。

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▲▼台網美遊馬來西亞遇黑警「勒索+性騷擾」　她路邊爆哭被迫與家人分開。（圖／翻攝當事人IG）

▲妍兒與家人要去逛夜市時被員警攔下。（圖／翻攝當事人IG）

她進一步提到，警察強迫她將手機語言改為英文，並直接操作手機，不僅刪除誤拍的影片，還翻查她的旅遊照片和銀行應用程式，逼問她帳戶金額並要求支付現金。妍兒形容自己身心俱疲，甚至被迫與家人分開，獨自留下，「我哭著哀求警察不要把我跟家人分開，我的家人都不會講英文，沒我根本不知道怎麼回飯店，他們完全不理」。

妍兒表示，在被扣押的過程中，警察不僅持續威脅她，還提出不當要求「給我1000馬幣（約6921元新台幣），下班後跟我一起去酒吧喝酒，我就放你走」，並索要她的WhatsApp號碼。她稱自己因害怕，只能假裝答應，最後警察在她家人湊足300馬幣後才將她釋放。

▲▼台網美遊馬來西亞遇黑警「勒索+性騷擾」　她路邊爆哭被迫與家人分開。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼馬國男警傳訊說要去洗澡，等等跟妍兒去喝酒。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼台網美遊馬來西亞遇黑警「勒索+性騷擾」　她路邊爆哭被迫與家人分開。（圖／翻攝當事人IG）

在重獲自由後，妍兒選擇更換住宿以避免警察尾隨，她表示，警察曾多次聯絡她並親自前往她原本入住的飯店尋人，還透過 WhatsApp嗆，「我洗澡跟準備一下自己約30分鐘，然後就去接妳」，看到妍兒不回後就嗆「我剛才救了你，你就這樣對我嗎？」「我會把錢還你，出來見我一下就好」。最終，妍兒封鎖警察聯絡方式，並於7月8日平安返台。

妍兒透過這篇文章提醒台灣人，出國旅遊時必須保持冷靜與警覺，並注意自身安全，「從來沒想過自己會在旅途中遭遇這種事。出門前只聽朋友們說馬來西亞治安不太好要小心！沒想過要小心的竟然也包含警察。希望透過這篇文章，讓大家提高警覺，不要再有人受害。如果你也曾遇過類似經歷，請勇敢說出來」。

據《中國報》報導，甲洞區國會議員林立迎的助理賴俊權透露，他於今日下午前往八打靈再也警區總部協助跟進此案，並提供相關證據。靈市東南亞花園警局局長也證實，涉事警員並非假警，並已於昨晚向靈市警區總部報案。警方廉正局（JIPS）已正式開檔調查，後續將對涉案人員採取行動。

▲▼台網美遊馬來西亞遇黑警「勒索+性騷擾」　她路邊爆哭被迫與家人分開。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼馬來西亞警方正在調查此案，已確認真有該名員警。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼台網美遊馬來西亞遇黑警「勒索+性騷擾」　她路邊爆哭被迫與家人分開。（圖／翻攝當事人IG）

事件中的受害者蔡小姐從事美容業，目前已返台，她透過越洋電話接受採訪時表示，對於此次旅遊遭遇不愉快事件感到失望，近期內不會再訪大馬。然而，她也提到，除了這次的意外，她仍對馬來西亞的美食文化和當地人熱情留下良好印象，未來有可能再度前往探索更多景點。

蔡小姐進一步透露，返台後台北駐馬經濟文化辦事處人員主動聯繫她，她已將掌握的資料和對話記錄提供給相關單位。此外，甲洞區國會議員林立迎也親自聯絡她，並表示願意協助報案及追蹤警方進展。她感謝大馬網民和相關人士的支持，認為這些關注促使警方迅速採取行動。

靈市警區主任沙魯尼占助理總監今晚發佈文告，證實警方已根據刑事法典第384條文（勒索）展開調查，並指出涉案警員身份已被確認，目前案件仍在深入調查中。蔡小姐對此表示肯定，並感謝警方的效率。

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