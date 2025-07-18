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薇帕外圍環流抵東部海面　今晚到明天最近「豪雨轟花東」

記者李姿慧／台北報導

輕颱「薇帕」寬廣龐大的外圍環流已經抵達台灣東方海面，氣象署上午11時30分將發海警，預估下半天東半部、恆春半島將出現降雨，西部有午後雷陣雨，「薇帕」暴風圈將掃過海警邊界，今晚到明天將是颱風最靠近時刻，花東山區恐有豪雨等級以上降雨，颱風若再往北偏，南部也會受影響。

▲▼中央氣象署技正謝佩芸。（圖／記者李姿慧攝）

▲中央氣象署技正謝佩芸說明颱風影響。（圖／記者李姿慧攝）

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今年第6號颱風「薇帕」今天（18日）凌晨2點在菲律賓東方海面生成，預計將朝西北方向移動，並通過巴士海峽，氣象署技正謝佩芸指出，今晚到明天將是颱風最靠近台灣時間，東半部及恆春半島將有明顯降雨，尤其花東山區嚴防豪雨等級以上強降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

謝佩芸進一步說明，目前「薇帕」位於呂宋島東方約550公里海面，預計今天到明天逐漸往西北移動通過巴士海峽南側，掠過海警範圍邊界，離台灣近，且有往西北移動趨勢，對南方海域帶來明顯影響。颱風預估在21日進入中國沿海前，通過南海時外圍環流會為台灣東半部帶來顯著降雨。

目前颱風的外圍環流範圍已抵達台灣東部海面，謝佩芸表示，從中午前後或下半天開始，東半部將陸續出現降雨，風場以東風為主，西半部處於背風面，上午多為晴朗炎熱，午後則有局部雷陣雨機率。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢上，謝佩芸說明，明日花蓮、台東、恆春半島地區可能出現大雨至豪雨等級，花東山區甚至有豪雨以上強降雨機率，南部及大台北地區也可能出現局部大雨。

風力方面，謝佩芸說，儘管颱風中心距離台灣仍有一段距離，但外圍環流帶來的東風遇上地形影響，將在北海岸至北部地區出現明顯強風，東半部與恆春半島沿海也將受強風影響。宜蘭、新北、桃園、台東、恆春半島、蘭嶼及綠島等地可達平均風力六級、陣風八級以上。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼風力和溫度預測。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，今天在無降雨情況下，各地氣溫偏高。西部地區因沉降作用氣溫明顯攀升，台北、桃園及竹苗地區高溫上看36度以上，金門高溫可達35度，宜花東地區若無降雨，氣溫亦可達31至32度。

謝佩芸提醒，夏秋為台灣年度大潮季節，下周7月22日至27日南部及東北部沿海將遇到天文大潮，加上預期有低壓帶帶來的明顯降雨，沿海地區須留意漲潮期間可能發生海水倒灌或局部積淹水現象。

▼年度大潮警戒時間和區域。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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