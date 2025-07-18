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一餐近2千塊！他突然想吃Buffet　一查傻了「客滿到8月中」

▲在國外吃Buffet要小心。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛吃吃到飽，但現在很多Buffet價格都不便宜，有的吃一餐就要噴快2千塊。有網友凌晨突然很想吃某間Buffet，當下馬上查訂位系統，沒想到一路客滿到8月中，連平日晚餐時段也一位難求。就有人也直呼「看著滿街的雙B我也很疑惑」、「我每次突然想吃都臨時去，從來沒有沒吃到過」，話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板發文，表示自己半夜突然想念該間吃到飽的法式鐵板羔羊排，打算立刻訂位解嘴饞，結果打開手機一查，瞬間睡意全消，「這是什麼畫面？滿滿滿！連平日都不放過！」並附上兩張訂位系統截圖，只見整排的日期全數客滿，就連平日也是。

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更讓他感嘆的是，想訂該間吃到飽得先付一些錢，「這些都有付訂金了，也就是說完全不可能現場候補，太荒謬了吧！」不禁納悶「2025年台灣怎麼了？」

事實上，該間Buffet的價格，最便宜的是平日下午茶時段，一個人是1090元（加一成服務費為1199元）；最貴是週末、例假日晚餐時段，一個人是1990元（加一成服務費為2189元）。原PO想消費的8月中時段則是一人1690元（加一成服務費為1859元）。

看到貼文後，就有不少網友直呼，「看著滿街的雙B我也很疑惑」、「台股23000點，餐廳客滿正常」、「200年來經濟最好。」但也有人表示，「當天打電話幾乎都會有位置」、「我每次突然想吃都臨時去，從來沒有沒吃到過」、「本來就是前一個月訂啊！」

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