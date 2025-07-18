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想找對象去好市多？他曝「小企業老闆不少」：有機會當小董娘

▲▼好市多,結帳,推車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近國外有節目指出「去Costco找老公，成功機率比交友軟體還高」，話題在PTT引發熱論。就有人回文表示，很多去好市多的還真的是一些小企業的老闆，「所以說要找黃金單身漢，Costco不會是太離譜的選擇」，可能不會大富大貴，但目標如果只是「水準偏上的小董娘」，他認為平日去Costco還是蠻多機會。

有網友在PTT上分享一段影片，內容是FOX 29的某節目，主持群在討論去Costco找老公，成功機率比交友軟體還要高，讓原PO看了笑呼「好男好女們衝吧！」

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貼文引發討論，不少人覺得可行性不高，「單身男很少瞎逛Costco」、「單身男很少去Costco吧」、「單身男用Costco很麻煩欸，吃吃喝喝的量太巨大了」、「在台灣應該沒辦法XD，通常都是家庭才會去逛。」

但也有男網友表示，「沒人說單男不能去啊，都去買鮮奶或是雞腿就回家，騎車10分鐘就能到和逛超市差不多，幹嘛一定一次要買很多」、「看來我是那個一個人逛好市多的怪人，還很常去XD。」

值得注意的是，有一名網友回文指出，其實不少去好市多的人，是一些小企業的老闆，「做吃的啦！做水電裝潢啦！或是汽車修理的，包括台灣或是美國都有這類的小老闆。你周間白天去Costco，除了老人之外，滿多人其實都是這種的類型的客戶。」

因此，他認為要找黃金單身漢，好市多不是太離譜的選擇，畢竟這些人就是潛力股，「要說大富大貴不太會啦，但目標只是水準偏上的小董娘，平日去Costco還是蠻多機會的。」

回文下方就有人分享小故事，「本人一個人排隊結帳時，就遇到一個小姐姐跑來，拿著一包貓糧還是狗糧之類，問說可不可以一起結帳。回絕之後，她就去找另外看起來單身的男生，然後兩個人一起排隊有說有笑的結帳去了。有沒有後續就不知道了。」

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