19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東縣長濱鄉台11線96公里處日前發生一起意外，員警巡邏途中，發現一名環島騎士的機車車尾，飄出陣陣白煙，隨即鳴笛示意停車，這才發現背包因緊貼排氣管起火，員警立刻拿瓶裝水滅火，才避免更嚴重的事故發生。

▲台11線一名環島的19歲騎士，包包因緊貼高溫排氣管起火。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



警方說明，本案發生在16日傍晚5時50分，寧埔所警員陳逸諭、林昆達駕駛巡邏車自勤務返所途中，於台11線發現一名由南往北騎乘普通重型機車的男子背包起火，立即鳴笛示意其停車，19歲騎士與友人皆一頭霧水，沒想到停下轉頭一看才驚見自己的背包在冒煙，連忙將包包取下，員警也立刻協助拿瓶裝水滅火。

原來，背包疑似因緊貼排氣管導致高溫引燃，所幸員警注意及時，控制火勢，未造成更嚴重的事故，員警除提醒其日後務必注意裝備放置安全外，該名男子亦對警方熱心協助深表感謝。

成功分局分局長龔士哲表示，警察除負責治安與交通勤務外，亦秉持「為民服務」精神主動協助民眾處理突發狀況。此次同仁能即時發現火勢並妥善處置，有效防止憾事發生，足見平日訓練及勤務認真落實，成功分局將持續守護地方安全，做民眾最堅強的後盾。