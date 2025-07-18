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一家五口3人先後罹癌！台東馬偕關懷師馬秋琴面對生命最大考驗

▲台東馬偕關懷師面臨生命最極致考驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東馬偕關懷師面臨生命最極致考驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

根據111年國人癌症登記報告指出，台灣平均每4分2秒就有一人罹癌。然而，這樣的數據背後，卻發生在一位長年服務於台東馬偕醫院的資深關懷師馬秋琴家中。一家五口之中，已有三人罹患癌症，生命的接力挑戰令人動容。

馬秋琴的大兒子馬漢忠，三十年前確診罹患罕見的第四期原始性神經外胚胎瘤（PNET）；五年前，女兒馬漢敬又被診斷出第三期瀰漫性大B細胞淋巴癌。2023年8月，馬秋琴本人也不幸確診為惡性腦幹腫瘤，無法手術治療，三人相繼罹癌，讓這個家庭承受極大壓力與挑戰。

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為支持馬秋琴勇敢面對治療，台東馬偕醫院於2023年11月啟動專案捐款帳戶，由員工自發性捐助，展現醫療團隊間的深厚情誼與互助精神。

今日上午，長年關心馬漢忠的周大觀文教基金會創辦人周進華與副秘書長，偕同台東縣副縣長王志輝及立法委員黃建賓等人，前往病房探視馬秋琴，並代表基金會致贈「2025年抗癌圓夢專案金」二十萬元，鼓勵她與家人堅強面對病魔。由馬漢忠代表受贈，他在致詞時感謝所有幫助他們家庭的善心人士，並哽咽祈願母親能早日甦醒，一起回到過去平凡卻溫暖的生活，場面溫馨感人。

周進華表示，馬秋琴是一位令人敬佩的母親與生命鬥士，盼望透過此次捐助拋磚引玉，喚起更多社會關懷的力量。他同時呼籲國內外癌症研究機構關注此家庭的罹癌家族史，希望能從中找到罹癌基因線索，進一步促進癌症預防與精準醫療的發展。

台東馬偕醫院院牧部陳惠玲牧師也表示，全院同仁多年來見證馬秋琴悉心照顧病患及自己兩位罹癌子女的辛勞與堅持，如今自身也罹癌，令人萬分不捨。馬秋琴是一位虔誠基督徒，不僅是牧師的妻子，也是教會的重要幫手，更是醫院中陪伴無數病患走過生命低谷的關懷師。

去年8月，她出現視力模糊與步態不穩的症狀，經檢查後確認腦部出現1.48公分的惡性腫瘤，並造成嚴重腦水腫。儘管接受緊急手術引流，但腫瘤位置棘手、無法切除。今年5月，她前往高雄嘗試手術，術後卻因病情惡化陷入昏迷至今。家人與醫療團隊持續為她禱告，盼望奇蹟出現。

馬秋琴曾表示，她最大的願望是疾病能在自己身上終止，不再延續給下一代。即使自身命運未卜，她仍堅信信仰中的力量能引領她與家人走過這段最艱難的旅程。

▲台東馬偕關懷師面臨生命最極致考驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東馬偕關懷師面臨生命最極致考驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

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