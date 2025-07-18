薇帕暴風圈進入巴士海峽！海警範圍擴大　大豪雨灌2地「紫爆」

▲中央氣象署技正林秉煜說明颱風影響情況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

輕颱「薇帕」暴風圈正逐漸進入巴士海峽，根據氣象署傍晚5時半最新警報，海警範圍擴大，新增台灣海峽南部，今天晚間到明天東半部降雨將更為明顯，花蓮山區及台東山區有局部豪雨或大豪雨，預計要到明晚到周日清晨降雨較為緩和，但仍有局部大雨或豪雨，南部明天白天雨勢也會變大。

輕度颱風「薇帕」今(18日)下午17時的中心位置在北緯18.7度，東經122.6度，即在鵝鑾鼻的南南東方約400公里之處，以每小時21轉24公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑100公里。

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▲薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

根據最新資料顯示，第6號颱風暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面構成威脅，傍晚海上警戒範圍擴大，新增台灣海峽南部。

中央氣象署技正林秉煜表示，從台灣東側到菲律賓都是雲系影響範圍，整個區域都是季風低壓環境，薇帕颱風處於季風低壓裡，環流相當寬廣，由於整體季風低壓和颱風外圍環流影響，東半部晚上雨勢將更為明顯，颱風向西移動過程，今晚到明上午最接近台灣。

降雨趨勢上，林秉煜進一步說明，今天下午過後，東半部降雨下下停停，今晚到明天降雨將越來越明顯，南部也有局部降雨，北部也有局部零星降雨。

今天晚上到明天清晨、白天東半部雨勢非常明顯，南部包含高屏明天白天降雨也會明顯起來，明晚到後天清晨東部降雨較為緩和，不過仍有局部大雨或豪雨，西半部降雨較局部零星，南部、大台北、桃園降雨機率偏高。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜指出，周日東半部降雨緩和，但仍有局部大雨或豪雨，西半部要留意午後雷陣雨，雨勢仍會較大。

氣象署也發布豪雨特報，包含宜蘭山區、花東、南投山區、高屏山區，花蓮山區、台東山區今天到明天都有大豪雨，宜蘭平地、北部山區、基隆北海岸、嘉義、宜蘭、雲林山區等也會有局部大雨。