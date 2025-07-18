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松屋連皇室也愛吃！日媒曝悠仁親王「庶民生活」　打球吃飯超親民

▲▼日本秋篠宮悠仁親王今年4月就讀筑波大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本秋篠宮悠仁親王今年4月就讀筑波大學。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本皇室秋篠宮家長子悠仁親王才剛滿18歲，自從今年4月升讀筑波大學後，除了積極參與課業外，也活躍於社團活動。當地媒體直擊他與大學社團成員前往知名連鎖牛丼店「松屋」用餐，過程中展現親切自然的笑容、與朋友互動，引發日本民眾關注與討論。網友也開玩笑表示，松屋升格為皇室御用愛店。

根據日媒《女性自身》，悠仁6月底晚間10時現身松屋，他身穿T恤、肩上背著印有「YONEX」標誌的球拍袋，推測是參加完大學羽球社團練習後，與社團同學騎腳踏車前往用餐。目擊者指出，他餐後與友人在店外聊天約10分鐘，期間不時大笑、甚至俏皮吐槽朋友，展現與正式場合截然不同的生動表情。

悠仁早在就讀筑波附屬高中時，就曾加入高中的羽球部，升上大學後也持續參與羽球社，每週練習3次中有2次都會親自出席，被認為是積極參與練習的成員之一。

同時，他曾光顧價格親民的家庭餐廳「Gusto」，以及學生間口耳相傳的烏龍麵店，不僅享用1000日圓以下的套餐，也能將烏龍麵與丼飯一掃而空，展現十足「大學生」作風。

對於悠仁能夠親自體驗庶民生活的食衣住行，有皇室記者指出，這或許與他準備適應獨立生活有關。目前，悠仁雖仍從秋篠宮邸往返筑波市上下學，但未來預計會在校園附近租屋過夜，並自行處理家務與餐食。

消息人士透露，警方已在其租屋大樓內配置警衛房間，但洗衣、打掃等日常事務仍須由悠仁親自應對。

其實，現任天皇德仁在求學時亦有類似經驗。早年在學習院大學就讀時，常至學生餐廳享用咖哩飯與烏龍麵，赴英國牛津大學留學期間，也經常在宿舍餐廳與當地酒吧用餐。他曾於1984年的記者會中，針對洗衣經歷以幽默口吻侃侃而談，「一開始洗衣服不太順手，甚至因為塞太多衣服而擠爆洗衣機。」

長年參與製作皇室節目的資深作家分析，像悠仁親王這樣在學期間與朋友互動、共享喜怒哀樂，不僅能拓展人生經歷，也有助理解庶民生活，對未來成為「象徵天皇」的角色將是寶貴資產。

悠仁親王前往松屋用餐，引發日本網友留言熱烈討論，「原來松屋已經升格成皇室御用的餐廳」、「既然是悠仁親王的選擇，果然松屋是最棒的」、「難怪松屋這個名字現在聽起來有一種高級感」、「不知道悠仁第一次喝松屋的味噌湯時是什麼表情」、「20歲以前都不能喝酒，一想到就覺得非常可憐」、「看來現在稱呼松屋前，還要加個『御』字」。

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