卓榮泰酸在野黨普發現金「法盲」　徐巧芯嗆：那你敢釋憲嗎？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前三讀通過全民普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今（17日）強調，過去政院多次針對立院不合法、不合憲的多項法案、預算案有過救濟行為，「憲法賦予政院的憲政責任，我們會勇敢承擔起來。」批評在野立委，「不要當做法盲一樣規避法律條文。」國民黨立委徐巧芯下午反擊，「那就去釋憲啊，你們敢去釋憲嗎？」說要補貼台電1000億，說對這些辛苦的台電基層員工有幫助，未來根本不會落到他們的口袋，不都是給綠友友、給雲豹佔去了嗎？

首波大罷免投票日只剩下不到一周，徐巧芯今日下午找來立法院長韓國瑜車隊掃街反罷免。行前受訪時被問到卓榮泰稱對普發現金「天人交戰」，徐巧芯說，民意想要普發現金，現在在川普關稅戰的過程當中，南韓跟新加坡都受到強烈的衝擊，民眾真的很需要這1萬塊錢。

▲ 韓國瑜陪同徐巧芯車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

徐巧芯說，如果今天普發1萬，一家4口就是4萬，這才是真正能夠實職補貼到民眾的方式，所以請問一下，卓榮泰是要問南韓的道德過得去嗎？新加坡的道德過得去嗎？當現在全民因為受到關稅的衝擊，都希望能夠有普發一萬塊的時候，那只有台灣的行政院長偷偷地把這些錢都花光了，現在才跟大家說要舉債，真的是莫名其妙。

卓榮泰說行政院編預算、立法院審預算，立法院通過這個條例，等於行政院沒有要執行的意思？徐巧芯嗆，那就去釋憲啊！敢去釋憲嗎？老農年金是不是寫在法律案中的支出？行政院一旦去釋憲，如果認為在法律案裡面沒有資格寫上金額，那所有過去在法律案裡面寫上金額的會通通違憲，「所以我要跟廣大的農民朋友說，你們的老農津貼可能就會被民進黨釋憲然後完全沒有了喔！行政院相當的荒唐，他用這種欺騙哄騙民眾的方式，增加自己的正當性，這個是非常對不起民眾的事情。」